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دسترسی کاربران ایرانی به ChatGPT مختل شد

 هم‌زمان با گزارش‌هایی از ناتوانی برخی کاربران ایرانی در استفاده از ChatGPT از روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، تصویری از محیط این برنامه منتشر شده که در آن پیام «Country, region, or territory not supported» نمایش داده می‌شود. این پیام از پشتیبانی‌نشدن کشور یا منطقه محل اتصال حکایت دارد؛ بااین‌حال، هنوز شواهد مستقلی درباره آغاز محدودیتی جدید از امروز یا قطع دسترسی همه کاربران ایرانی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۳۳
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چت جی پی تی

 

به گزارش تابناک، انتشار این تصویر و گزارش‌های کاربران درباره اختلال در دسترسی به ChatGPT، بار دیگر موضوع محدودیت استفاده از این ابزار هوش مصنوعی در ایران را مطرح کرده است. در تصویر منتشرشده، پیام کاربر با وضعیت «Waiting to send» باقی مانده و امکان ارسال آن فراهم نشده است.

بررسی فهرست رسمی کشورهای پشتیبانی‌شده در وب‌سایت OpenAI نشان می‌دهد ایران در میان مناطق مورد تأیید برای استفاده از ChatGPT قرار ندارد. این شرکت همچنین هشدار داده است که دسترسی از مناطق پشتیبانی‌نشده ممکن است به مسدودشدن یا تعلیق حساب کاربری منجر شود.

با وجود این، پیام نمایش‌داده‌شده به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که سیاست تازه‌ای از ۲۸ مهرماه اجرایی شده است. همچنین، گزارش‌های موجود برای نتیجه‌گیری درباره قطع دسترسی تمام کاربران ایرانی کافی نیست.

از سوی دیگر، فعال‌بودن عمومی سرویس‌های OpenAI لزوماً به معنای دسترسی از همه مناطق جغرافیایی نیست؛ زیرا محدودیت منطقه‌ای با اختلال فنی سراسری تفاوت دارد.

تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعیه رسمی مستقلی درباره اعمال محدودیتی جدید از امروز منتشر نشده است. ازاین‌رو، زمان آغاز مشکل و گستره آن میان کاربران ایرانی همچنان نیازمند بررسی بیشتر است.

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