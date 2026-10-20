به گزارش تابناک؛ ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون سفر عاصم منیر به ایران نوشت: میانجی که دائماً علیه ایران موضع می‌گیرد و ما را مقصر جنگ چهل‌روزه معرفی می‌کند، پول مردم ایران را (به دستور دشمن ایران) بلوکه کرده، راه‌بندان می‌کند یا عامل عملیات خشم اقتصادی علیه ایرانیان می‌شود و در آخر، وقتی فشار به آمریکا مضاعف می‌گردد، پیدایش می‌شود، میانجی نیست، بخشی از ماشین جنگ ترکیبی دشمن است؛ مراقب باشید.