جزئیات معافیت مالیاتی جدید کارکنان اعلام شد

به گزارش تابناک؛ بر اساس بخشنامه جدید سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان از جمله کمک‌هزینه مسکن، عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، در حدود متعارف و مطابق ضوابط اعلام‌شده برای بخش خصوصی و دولتی، از مالیات معاف اعلام شده است.

مطابق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، مشمول معافیت مالیاتی هستند. این موضوع شامل کمک‌هزینه مسکن، حق عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار می‌شود؛ مزایایی که در پرداخت‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان پیش‌بینی می‌شوند.

همچنین پاداش افزایش تولید موضوع ماده ۴۷ قانون کار نیز در چارچوب ضوابط مربوط، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود.