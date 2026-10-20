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جزئیات معافیت مالیاتی جدید کارکنان اعلام شد

معافیت مالیاتی حق مسکن و حق اولاد اعلام شد. امکان استرداد مالیات‌های قبلی در دست بررسی است.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۱۰
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معافیت مالیاتی

به گزارش تابناک؛ بر اساس بخشنامه جدید سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان از جمله کمک‌هزینه مسکن، عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، در حدود متعارف و مطابق ضوابط اعلام‌شده برای بخش خصوصی و دولتی، از مالیات معاف اعلام شده است.

مطابق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، مشمول معافیت مالیاتی هستند. این موضوع شامل کمک‌هزینه مسکن، حق عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار می‌شود؛ مزایایی که در پرداخت‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان پیش‌بینی می‌شوند.

همچنین پاداش افزایش تولید موضوع ماده ۴۷ قانون کار نیز در چارچوب ضوابط مربوط، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود.

 

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معافیت مالیاتی حق مسکن حق اولاد کارکنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
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پاسخ
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