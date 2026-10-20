En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر
بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

طلای پاراتکواندو بر گردن حقیقت‌شناس

امیرمحمد حقیقت‌شناس با پیروزی مقابل نماینده میزبان در فینال بازی‌های پاراآسیایی مدال طلا را بر گردن آویخت. 
کد خبر: ۱۳۹۹۶۰۸
| |
545 بازدید
پاراتکواندو

 

به گزارش تابناک؛ امیرمحمد حقیقت‌شناس در فینال رقابت‌های پاراتکواندو کلاس K۴۴  بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) مقابل نماینده ژاپن پیروز شد و به مدال طلا رسید. 

حقیقت‌شناس در وزن ۷۰ - کیلوگرم شونسوکه کودو از ژاپن  در دو راند با امتیازهای 
۱۴ بر ۲ و   ۱۸ بر ۱۲ شکست داد. 

حقیقت‌شناس در یک‌چهارم نهایی دین محمد عسکر از قزاقستان را شکست داد، در نیمه‌نهایی مقابل نماینده ازبکستان به پیروزی رسید و با غلبه بر نماینده ژاپن، طلا گرفت. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مدال طلا پاراتکواندو امیرمحمد حقیقت‌شناس بازی های پاراآسیایی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دومین برنز پاراجودوی ایران در ناگویا به دست آمد
آتنا محمدی در پرتاب وزنه نقره گرفت
رضا حاتمی در دو ۱۰۰ متر برنز گرفت
محمد صابر رکورد بازی‌ها را شکست و طلایی شد
برنز پاراتکواندوی ناگویا بر گردن سعید صادقیان‌پور
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
وضعیت پیکر علی لاریجانی پس از ترور
ذوق مجری زن از دوشیدن شیر الاغ روی آنتن زنده صداوسیما
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
اعلام رونمایی از جنگنده سنگین ایران
هیچ‌کس فکر نمی‌کرد اسرائیل چنین کاری با ما بکند
ویدیوی زینب ابوطالبی پس از بحث مهاجرتش از ایران
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
تصاویر پسر جهان پهلوان تختی در اردوی تیم ملی
جزئیات نجات سردار رادان از زیرآوار بمباران
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۴ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۵۹ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s6K
tabnak.ir/005s6K