به گزارش تابناک؛ امیرمحمد حقیقت‌شناس در فینال رقابت‌های پاراتکواندو کلاس K۴۴ بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) مقابل نماینده ژاپن پیروز شد و به مدال طلا رسید.

حقیقت‌شناس در وزن ۷۰ - کیلوگرم شونسوکه کودو از ژاپن در دو راند با امتیازهای

۱۴ بر ۲ و ۱۸ بر ۱۲ شکست داد.

حقیقت‌شناس در یک‌چهارم نهایی دین محمد عسکر از قزاقستان را شکست داد، در نیمه‌نهایی مقابل نماینده ازبکستان به پیروزی رسید و با غلبه بر نماینده ژاپن، طلا گرفت.