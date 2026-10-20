بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛
طلای پاراتکواندو بر گردن حقیقتشناس
امیرمحمد حقیقتشناس با پیروزی مقابل نماینده میزبان در فینال بازیهای پاراآسیایی مدال طلا را بر گردن آویخت.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۰۸| |
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به گزارش تابناک؛ امیرمحمد حقیقتشناس در فینال رقابتهای پاراتکواندو کلاس K۴۴ بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (سهشنبه، ۲۸ مهر) مقابل نماینده ژاپن پیروز شد و به مدال طلا رسید.
حقیقتشناس در وزن ۷۰ - کیلوگرم شونسوکه کودو از ژاپن در دو راند با امتیازهای
۱۴ بر ۲ و ۱۸ بر ۱۲ شکست داد.
حقیقتشناس در یکچهارم نهایی دین محمد عسکر از قزاقستان را شکست داد، در نیمهنهایی مقابل نماینده ازبکستان به پیروزی رسید و با غلبه بر نماینده ژاپن، طلا گرفت.
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