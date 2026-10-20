اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران

به گزارش تانباک؛ سرلشکر «علی عبداللهی» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص اظهارات «مهرداد اخلاقی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، مبنی بر اینکه جنگنده سنگین ایران سال آینده تیکاف خواهد کرد، اظهار داشت: در واقع، این موضوع چیز جدیدی نیست، بلکه همان هواگرد‌های قبلی، بهینه‌سازی شده و با کارایی بالاتر و قوی‌تر عملیاتی خواهند شد.