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شیفر

آیا می‌توانید تفاوت‌ها را در این عکس پیدا کنید؟

این بازی فکری جذاب و معمای پیدا کردن تفاوت ها، یک تمرین عالی برای افزایش تمرکز کودکان و بزرگسالان است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۲
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280 بازدید

به گزارش تابناک؛ امروز یک معمای تصویری هیجان انگیز برایتان داریم که نه تنها سرگرم کننده است، بلکه یک تمرین عالی برای تقویت دقت، تمرکز و مهارت های بصری شماست.

تفاوت ها را پیدا کنید

بازی های «پیدا کردن تفاوت ها» از جمله محبوب ترین انواع معماهای تصویری هستند. این بازی ها بسیار ساده اند: به دو تصویر به ظاهر یکسان نگاه می کنید، اما چندین تفاوت کوچک و کلیدی بین آن ها وجود دارد که باید آن ها را کشف کنید. این فعالیت به ذهن شما کمک می کند تا جزئیات را دقیق تر ببیند و تمرکزتان را افزایش دهد.

تصویر زیر، یک صحنه زمستانی دوست داشتنی را نشان می دهد. یک خانواده آدم برفی به همراه یک گربه و یک سگ در حال راه رفتن در یک منظره برفی هستند. پس زمینه پر از درختان کاج، یک کلبه کوچک و بارش برف است. هر دو تصویر بالا و پایین بسیار شبیه به هم هستند، اما 10 تفاوت پنهان بین آن ها وجود دارد.

آیا می توانید همه آن ها را پیدا کنید؟

آیا می‌توانید تفاوت‌ها را در این عکس پیدا کنید؟

فواید این قبیل معماهای تصویری

تقویت دقت بصری: یاد می گیرید که به جزئیات کوچک توجه کنید.

افزایش تمرکز: برای پیدا کردن 10 تفاوت، به تمرکز بالایی نیاز دارید.

ورزش ذهنی: ذهن شما را فعال نگه می دارد.

سرگرمی آرامش بخش: یک فعالیت عالی برای زمان های استراحت.

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است. 

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پاسخ معمای تصویری

در تصویر زیر 10 تفاوت مشخص شده اند.

آیا می‌توانید تفاوت‌ها را در این عکس پیدا کنید؟

از این چالش لذت بردید؟ آن را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید تا دقت آن ها را هم بسنجید!

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