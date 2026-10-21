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عکس هنری زیبا از دو برج تهران در یک قاب

تصویر هنری و چشم‌نواز از برج میلاد تهران در کنار ماه بدر و خطوط هندسی یک المان معماری (نمایی از برج آزادی)، ترکیبی شگفت‌انگیز از سنت، مدرنیته و آسمان شب پایتخت را به تصویر کشیده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۱
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عکس هنری

به گزارش تابناک؛ تصویر هنری و چشم‌نواز از برج میلاد تهران در کنار ماه بدر و خطوط هندسی یک المان معماری (نمایی از برج آزادی)، ترکیبی شگفت‌انگیز از سنت، مدرنیته و آسمان شب پایتخت را به تصویر کشیده است؛ عکسی که با زاویه‌بندی دقیق، تضادی بی‌نظیر میان بافت شهری و عناصر کیهانی خلق کرده است.

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