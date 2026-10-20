طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!

اخیرا نماینده‌ای گفت در مجلس هر نماینده‌ای نرخی دارد؛ نمی‌دانم چطور یک انسان می‌تواند اینطور وقیحانه به خودش و دیگران توهین کند مگر اینکه هنوز باور نداشته باشد خودش هم نماینده است.

به گزارش تابناک؛ غلامرضا تاجگردون در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی درباره اینکه برخی از نماینده‌ها قیمت دارند، این پرسش را مطرح کرد که «نرخ تو چند است؟»

غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «میگویند مجلس تعطیل است. مجلس برای آنان تعطیل است که کاری بجز نطق تخریبی و نفاق انگیز بین ١٠ صبح تا ١٠/٥ نداشتند. آنان نمی‌دانند کار چیست و درد مردم چیست. اگر کارت را بلد باشی میدانی چه‌کار کنی.

چهار عکس برای نمونه گذاشتم که مربوط به کار یک هفته است. ده‌ها جلسه و کار بین این‌هاست که نشر داده نمی‌شود؛ این عکس‌ها مربوط به بازدید گچساران، جلسه با رئیس مجلس، جلسه با کمیسیون و بازدید از میناب است.

اخیرا … نماینده‌ای گفت در مجلس هر نماینده‌ای نرخی دارد؛ نمی‌دانم چطور یک انسان می‌تواند اینطور وقیحانه به خودش و دیگران توهین کند مگر اینکه هنوز باور نداشته باشد خودش هم نماینده است.

اخیرا امیرحسین ثابتی نماینده تهران در یکی از تجمعات شبانه مدعی شد: من در مجلس این را دیده‌ام که خیلی‌ها که فکر نمی‌کردیم در نهایت قیمتی دارند.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم اما خدا را گواه می‌گیرم که خیلی‌ها که فکر نمی‌کردیم، دیدیم یه قیمتی دارند.



منبع: ایسنا