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طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!

اخیرا نماینده‌ای گفت در مجلس هر نماینده‌ای نرخی دارد؛ نمی‌دانم چطور یک انسان می‌تواند اینطور وقیحانه به خودش و دیگران توهین کند مگر اینکه هنوز باور نداشته باشد خودش هم نماینده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۸۴
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1328 بازدید
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۹
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی

به گزارش تابناک؛ غلامرضا تاجگردون در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی درباره اینکه برخی از نماینده‌ها قیمت دارند، این پرسش را مطرح کرد که «نرخ تو چند است؟»

غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «میگویند مجلس تعطیل است. مجلس برای آنان تعطیل است که کاری بجز نطق تخریبی و نفاق انگیز بین ١٠ صبح تا ١٠/٥ نداشتند. آنان نمی‌دانند کار چیست و درد مردم چیست. اگر کارت را بلد باشی میدانی چه‌کار کنی.

چهار عکس برای نمونه گذاشتم که مربوط به کار یک هفته است. ده‌ها جلسه و کار بین این‌هاست که نشر داده نمی‌شود؛ این عکس‌ها مربوط به بازدید گچساران، جلسه با رئیس مجلس، جلسه با کمیسیون و بازدید از میناب است.

اخیرا … نماینده‌ای گفت در مجلس هر نماینده‌ای نرخی دارد؛ نمی‌دانم چطور یک انسان می‌تواند اینطور وقیحانه به خودش و دیگران توهین کند مگر اینکه هنوز باور نداشته باشد خودش هم نماینده است.

اخیرا امیرحسین ثابتی نماینده تهران در یکی از تجمعات شبانه مدعی شد: من در مجلس این را  دیده‌ام که خیلی‌ها که فکر نمی‌کردیم در نهایت قیمتی دارند.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم اما خدا را گواه می‌گیرم که خیلی‌ها که فکر نمی‌کردیم، دیدیم یه قیمتی دارند.

طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!


منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
6
17
پاسخ
پرونده های رانت و فساد انتخاباتی تاجگردون مشخص است. حالا چون با دولت رابطه ات خوب است، فعلا مطرح نمیشوند تا بعد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
8
16
پاسخ
اخه این کودک نماینده 4 درصدی که الان مجانی برای جلیلی و رسایی داره کار می کنه قیمتی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
برای ما ثابتی بسیار ارزشمنده. خودت قیمت نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
1
22
پاسخ
گرچه این دعواها سیاسی است ولی از دل این دعوها حقایق دردناکی بیرون می آید!
بیچاره مردم!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
6
14
پاسخ
اتفاقا ثابتی هیچ قیمتی ندارد مفت هم گران است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
بله باید آب به آسیابی ربخت تا قبمت داشته باشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
خودت چندی؟؟؟؟
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
برای بسیاری از نمایندگان حرف ثابتی صحیح هست هر چند مخالف وی هستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
ثابتی 4 درصدی مجانی برای کیف کشی هست
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