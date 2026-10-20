قتل هولناک جوان بر سر کمیسیون املاک+عکس

اختلاف بر سر دو کمیسیون پنج‌میلیون‌تومانی بنگاه املاک، به نزاعی خونین میان چند جوان هم‌محله‌ای ختم شد و جان مردی ۳۷ ساله را گرفت.

به گزارش تابناک؛ ماجرای اختلاف چند جوان هم‌محله‌ای از مدتی قبل بر سر دو کمیسیون ۵ میلیون تومانی متصدی بنگاه املاک برای رهن و اجاره منزل آغاز شده بود. این اختلاف مالی حدود ۵۰ روز قبل به درگیری و نزاعی هولناک کشید و پرونده‌ای در مراجع انتظامی تشکیل شد.

اما دامنه اختلافات آنان به نزاع مرگبار نوزدهم مهر رسید به طوری که چندین نفر با شمشیر و چاقو و چوب به جان هم افتادند و در این میان جوان ۳۷ ساله‌ای به نام «جواد اسکندری» بر اثر اصابت چاقو به ناحیه شانه به قتل رسید.

طولی نکشید که مادر ناتنی یکی از متهمان به نام «حمید» تلاش کرد ارتکاب قتل را گردن بگیرد، اما تحقیقات کارآگاهان بیانگر آن بود که برادر «حمید» به نام «سجاد»، ۱۸ ساله، عامل اصلی این جنایت است.

در نهایت، با دستور‌های ویژه قاضی وحید خاکشور، همه متهمان این پرونده جنایی دستگیر شدند و سجاد به وارد آوردن ضربه چاقو به جوان ۳۷ ساله اعتراف کرد.

آنها روز گذشته در حالی صحنه قتل را بازسازی کردند که ابتدا ستوان شفاعی (افسر پرونده) توضیحاتی را درباره چگونگی بازداشت متهمان و تحقیقات پلیس ارائه داد.

سپس، با مشخص شدن نقش هر یک از متهمان در این نزاع مرگبار، بررسی‌های تخصصی قضایی ادامه یافت.

منبع: همشهری‌آنلاین