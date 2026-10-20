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شناسایی ۵۶۷۶ مورد از یک بیماری خطرناک در ایران

سال گذشته ۵۶۷۶ مورد سل در ایران شناسایی شد؛ آماری که در برابر برآورد ۹۶۰۰ موردی سازمان جهانی بهداشت، از بیماران شناسایی‌نشده حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۷۸
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بیماری

به گزارش تابناک؛ قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در آیین گرامیداشت روز ملی سل با اشاره به وضعیت بیماری سل در کشور اظهار کرد: بروز سل در ایران طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و کشور در مقایسه با اغلب کشور‌های منطقه از وضعیت مطلوبی در کنترل این بیماری برخوردار است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان طی سال‌های گذشته همچنان بالاترین میزان بروز سل را در کشور داشته و پس از آن استان‌هایی مانند گلستان و خراسان رضوی از میزان بروز بالاتری برخوردارند. در سال‌های اخیر نیز افزایش موارد در برخی استان‌های شمالی از جمله گیلان مورد توجه قرار گرفته است که سالمندی جمعیت می‌تواند در این روند مؤثر باشد.

آمار سل در کشور طی سال گذشته

مرادی با اشاره به شناسایی ۵۶۷۶ مورد سل در کشور طی سال گذشته گفت: برآورد سازمان جهانی بهداشت از موارد سل در ایران حدود ۹۶۰۰ مورد است.

وی ادامه داد: بنابراین بخشی از موارد بیماری در کشور شناسایی نمی‌شوند و همچنان ظرفیت قابل توجهی برای کشف موارد بیشتر وجود دارد.

کاهش آمار به معنای از بین رفتن کامل چالش بیماری سل نیست

این مقام مسئول تأکید کرد: کاهش بروز سل به معنای از بین رفتن کامل چالش بیماری یا کاهش ساختار‌های مرتبط با کنترل آن نیست، بلکه در مرحله گذار از کنترل به سمت حذف، باید ساختار‌های نظام مراقبت و کنترل بیماری حفظ شوند.

وی با بیان اینکه هرچه بروز بیماری پایین‌تر می‌آید، شناسایی موارد جدید دشوارتر می‌شود، ادامه داد: در این مرحله برای یافتن تعداد کمتری از بیماران باید جمعیت بیشتری مورد جست‌و‌جو قرار گیرد و بیماریابی فعال در گروه‌های هدف بیش از گذشته مورد توجه باشد.

گروه‌های در خطر ابتلا/ اهمیت شناسایی و درمان سل نهفته

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت افراد در تماس با بیماران مبتلا به سل، گیرندگان پیوند، افراد دریافت‌کننده دارو‌های سرکوب‌کننده سیستم ایمنی، افراد بی‌خانمان، افراد مقیم کمپ‌ها و مراکز تجمعی و جمعیت‌های حاشیه‌نشین را از جمله گروه‌های هدف برای غربالگری برشمرد.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی و درمان سل نهفته افزود: عبور از مرحله کنترل و حرکت به سمت حذف سل بدون توجه جدی به سل نهفته امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است شناسایی و درمان افراد واجد شرایط با جدیت بیشتری دنبال شود.

نحوه تشخیص و درمان سل در کشور

مرادی همچنین بر ضرورت تشخیص سریع سل و استفاده مناسب از فناوری‌های تشخیصی تأکید کرد و گفت: در مرحله فعلی، استفاده از روش‌هایی مانند جین‌اکسپرت در تشخیص سریع بیماری و توجه به مقاومت دارویی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی درباره موفقیت درمان سل نیز اظهار کرد: میزان موفقیت مورد انتظار در درمان سل حدود ۹۰ درصد است، اما این شاخص در سال‌های اخیر در کشور حدود ۸۴ درصد بوده است که نیازمند توجه بیشتر به مدیریت بیماران است.

سل چه کسانی را می‌کشد؟

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: بخشی از موارد مرگ بیماران مبتلا به سل ممکن است ناشی از بیماری‌های همراه، به‌ویژه در سالمندان، باشد؛ بنابراین مدیریت بیمار مبتلا به سل در شرایط فعلی صرفا به درمان سل محدود نمی‌شود و باید بیماری‌های همراه نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: بیماریابی فعال، گسترش درمان افراد واجد شرایط، تشخیص سریع، برنامه‌ریزی برای مقابله با مقاومت دارویی و کاهش مرگ و میر و بهبود پیامد‌های بیماران از مهم‌ترین محور‌های پیش‌روی برنامه کنترل سل در کشور است.

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برچسب ها
بیماری سل بیماری واگیردار مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
خدا رحم کنه ما کرونا رو دیدیم و بدبختی و گرونی و قتل و ناامنی و جنگ و هزاران مشکل دیگه رو دیدیم خدا رحم کنه
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