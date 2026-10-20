نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه در حال برگزاری است و اسماعیل بقایی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره موضوع‌ات سیاست خارجی در روزهای اخیر پاسخ داد.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مهم‌ترین موضوع‌های عرصه سیاست خارجی در روزهای اخیر پاسخ داد.

روی هیچ چیز جز تامین منافع ملی ایران اصرار نداریم

درباره عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش و موضوع مذاکره و دیپلماسی، توضیح داد: ما روی هیچ چیز جز تامین منافع ملی ایران اصرار نداریم؛ اصل برای ما صیانت از امنیت و منافع ایران از طریق دیپلماسی و دفاع است.

وی با بیان اینکه سابقه پیمان‌شکنی آمریکا کاملا روشن است، گفت: از سال ۲۰۱۸ شاهد تشدید این روند بودیم، اما دستگاه دیپلماسی مجاز نیست به خاطر تجارب تلخ گذشته از وظیفه خود کوتاهی کند؛ در این مفهوم دیپلماسی خود بخشی از دفاع و مبارزه است و نباید بین میدان جنگ و مبارزه و میدان دیپلماسی برای احقاق حق مردم ایران تفکیک ایجاد شود؛ اگر کمترین احتمالی دهیم که از طریق دیپلماسی بتوانیم مانع کاهش تنش شویم، باید این مسیر را ادامه دهیم.

گمانه‌زنی‌های مربوط به بحث هسته‌ای ایران در سفر لاوروف موضوعیت ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دلیل سفر وزیر خارجه روسیه به ایران و احتمال طرح موضوع هسته‌ای در این سفر، تصریح کرد: ما از مواضع اصولی خود عدول نکردیم؛ سفر لاوروف به تهران در چارچوب تعامل معمول و مستمر بین دو کشور انجام شد؛ به ویژه پس از تصویب موافقتنامه مشارکت راهبردی روابط دو کشور توسعه هم یافت.

وی تاکید کرد: برنامه این سفر از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود؛ در جریان دیدار تمرکز ما روی همه موضوع‌های مرتبط با منافع ملی دو کشور بود، در عین حال درباره موضوع‌های منطقه‌ای و هسته‌ای هم رایزنی کردیم؛ گمانه‌زنی‌های مربوط به بحث هسته‌ای ایران در این رایزنی‌ها موضوعیت ندارد؛ ما با طرف آمریکایی وارد بحث موضوع هسته‌ای نشدیم تا درباره جزئیات آن با مسکو رایزنی کنیم.

ممانعت ایران از درج دو بند علیه یمن در بیانیه سازمان همکاری اسلامی

بقایی در بخشی دیگر درباره قطعنامه سازمان همکاری اسلامی در حمایت از عربستان در برابر انصارالله یمن، اظهار کرد: مهم‌ترین مصوبه شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی، بیانیه پایانی است که با اجماع تصویب می‌شود؛ وزیر امور خارجه یکی دو ساعت قبل از انتشار بیانیه موضع کشور را مطرح کرد و تاکید کرد که بیانیه نباید باعث تفرقه بین کشورهای اسلامی شود.

وی اضافه کرد: مشخصا منظور وی موضوع یمن بود؛ برچسب زدن به یک کشور اسلامی در آرمان سازمان همکاری اسلامی خلل ایجاد می‌کند؛ ما موضع خود را به صراحت مطرح کرده و‌ مانع درج دو بند علیه یمن در بیانیه شدیم که به صلاح کشورهای اسلامی نبود. نمی‌توان با ابزار زور و قوای نظامی موضوع یمن را حل کرد؛ ما مواضع خود را در قبال قطعنامه هم اعلام کردیم و از نظر ما رویه‌های مرسوم سازمان در این قطعنامه رعایت نشد؛ مخالفت خود را با این قطعنامه اعلام کردیم زیرا آیین‌نامه سازمان را رعایت نکرد.

بقایی همچنین گفت: مطالبه ما از کشورهای منطقه این است که اگر در ایجاد سازوکار امنیت منطقه‌ای جدی هستند در گام اول مانع سواستفاده بازیگران خارجی از خاک و امکانات خود علیه کشورهای دیگر شوند؛ اصل حسن همجواری اصل کلیدی است؛ در شرایطی که این کشورها میزبان طرف متجاوز هستند نمی‌توان از حسن همجواری سخن گفت.

هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به گزارش‌های مربوط به حمله آمریکا به کوه کلنگ و درخواست سکوت از ایران، تاکید کرد: ما نشان دادیم هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم؛ آن ادعا جز خیالاتی است که آمریکایی‌ها مطرح کردند.

آخرین وضعیت بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی ایران و پاکستان

بقایی در بخشی دیگر درباره بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی ایران و پاکستان، اظهار کرد: به ما گفته شد که مسائل فنی وجود دارد که پاکستان در حال رفع است؛ صادرات از طرف ما ادامه دارد و از طرف پاکستان قطع شده است؛ ایران نخستین کشوری بود که جمهوری پاکستان را به رسمیت شناخت و دو کشور اکنون در یکی از فرازهای دوستی و رابطه دوجانبه قرار دارند.

وی اضافه کرد: سران دو کشور در این زمینه ثابت قدم بودند و موضوع قطعا حل خواهد شد؛ در این‌ چند روز هم تماس‌های تلفنی برقرار بوده و در سفرهای متقابل روزهای آتی مقام‌های دو کشور موضوع بررسی و حل خواهد شد.

مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس در بیان خرده فرمایش‌های خود تامل کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، گفت: انتظار داریم مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس در بیان خرده فرمایش‌های خود تامل کنند؛ ما تجربه تلخی را از سر گذراندیم؛ تکرار گزاره‌های تکراری کمکی به حل‌وفصل موضوع‌ها نمی‌کند.

وی تاکید کرد: ایران در قبال اتفاق‌هایی که رخ داد، بزرگوارانه رفتار کرد؛ آمریکا اسم برده است از کشورهای حاشیه خلیج فارس در تجاوز به ایران و از آنها تقدیر کرد؛ ضربه‌های دفاعی ایران علیه پایگاه‌های مورد استفاده در تجاوز به ایران را محکوم می‌کنند که این در واقعیت امر تاثیری‌ نخواهد داشت.

لازمه تحقق امنیت دسته‌جمعی این است که کشورهای منطقه اعتمادسازی را آغاز کنند

بقایی درباره ایده روسیه در موضوع امنیت خلیج فارس، توضیح داد: روسیه گفت که ایران و چین و روسیه طرح‌هایی برای امنیت دسته‌جمعی ‌درون‌زا در منطقه خلیج فارس مطرح کردند و مسکو پیگیر این موضوع است؛ ایده روسیه از سال‌ها قبل برای منطقه غرب آسیا مطرح شد.

وی اضافه کرد: لازمه تحقق امنیت دسته‌جمعی این است که کشورهای منطقه اعتمادسازی را آغاز کنند و بدون مداخله بازیگران خارجی که وقعی به امنیت منطقه نمی‌نهند، این روند را پیش ببرند.

ضربه‌های دفاعی ایران صرفا علیه امکانات و تاسیسات نظامی آمریکا بود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره واکنش ایران به اظهارات قطر در مورد اقدام‌های دفاعی ایران، اظهار کرد: با قطر رابطه خوبی داریم؛ این گزینشی عمل کردن ما نشانه حسن نیت ماست.

وی تصریح کرد: ما اظهارنظر صادقانه قطر را برجسته کردیم؛ آنها گفتند ضربه‌های دفاعی ایران صرفا علیه امکانات و تاسیسات نظامی آمریکا بود.

از هر پیشنهاد برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه حمایت می‌کنیم

بقایی درباره اظهارنظر عراق در مورد برگزاری نشست ۶+۱ توضیح داد: ما همیشه برای تعامل با کشورهای منطقه آماده بوده‌ایم؛ آخرین مورد نشست صلاله عمان بود که برخی مانع شدند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد برگزاری این نشست از مدت‌ها قبل مطرح شد و ما از طرح آن از طرف عراق حمایت و استقبال کردیم؛ ما از هر پیشنهاد برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه حمایت می‌کنیم.

نیروهای مسلح ایران آماده دفع تجاوز متجاوزان هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال تجاوز نظامی مجدد آمریکا علیه ایران، گفت: ما با احتمال جنگ علیه ایران شب و روز زندگی می‌کنیم؛ ما همین حالا در شرایط صلح قرار نداریم زیرا محاصره دریایی ادامه دارد و مرتبا ما را تهدید می‌کنند.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح ایران با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته آماده دفع تجاوز متجاوزان هستند.

واکنش به ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان

بقایی در بخشی دیگر درباره موضع ایران در مورد ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: مردم جمهوری آذربایجان مردم بصیری هستند و صیانت از باورها و اعتقداتشان اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: آنها خودشان تشخیص می‌دهند چگونه در تعامل با دولتشان صدایشان را برسانند و ما امیدواریم در کشوری که با آن رابطه خوبی داریم، در فضای تفاهم موضوع حل‌وفصل شود.

ایران دنبال سیطره‌طلبی در منطقه نبوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر، اظهار کرد: مانند روز روشن است که ایران دنبال سیطره‌طلبی در منطقه نبوده است؛ ما ریشه در منطقه داریم ‌‌و رویکرد ایران مبتنی بر تعامل و همکاری بوده است.

وی توضیح داد: اگر ایران در دفاع از خود مصمم است ‌و در پاسخ به تجاوز نظامی بیگانگان با جدیت عمل می‌کند به معنای سیطره در منطقه نیست؛ تنها طرفی که در منطقه به دنبال سیطره‌طلبی است، رژیم صهیونیستی است؛ به کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم مقهور آدرس‌های غلط نشوند.

واکنش به ادعای مکرون در مورد اعتراض‌ها در فرانسه

بقایی در واکنش به ادعای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در مورد اعتراض‌ها در این کشور، گفت: این ادعا نوعی فرافکنی است، اما یک واقعیت در این ادعا نهفته است و آن اینکه این جهان کوه است و فعل ما ندا.

وی تصریح کرد: باید هزینه آنچه انجام دادند یا در انجامش قصور کردند، بپردازند؛ فرانسه و برخی کشورهای اروپایی آشکار و با اشاره از تجاوز علیه ایران حمایت کردند؛ پیامک میان مکرون و ترامپ درباره ایران را از خاطر نبریم؛ اگر صداقت دارند که مشکلات داخلی فرانسه دیگر کشورهای اروپایی ناشی از افزایش قیمت سوخت است، مسئولیت دارند که ریشه مشکل یعنی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را حل کنند.

رابطه ایران با چین و روسیه بر مبنای منافع متقابل است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعای ترامپ در مورد رابطه ایران با چین و روسیه، اظهار کرد: لفاظی‌های آمریکایی‌ها درباره روابط دوجانبه ایران با دوستانش اهمیتی برای نظر دادن ندارد؛ گاهی اجازه دهیم در توهمات خود بمانند.

وی تاکید کرد: محرز است که رابطه ایران با چین و روسیه بر مبنای منافع متقابل است؛ ما می‌دانیم هر کشوری منافع خود را دارد و ما هم منافع خودمان را تعریف و آشکار کردیم و به دور از لغاظی‌های دیگران روابطمان را پیش می‌بریم.

روسیه با وزیران شورای همکاری بیانیه مشترکی نداشته است

بقایی در بخشی دیگر درباره بیانیه ضد ایرانی شورای همکاری خلیج فارس و همراهی روسیه، تصریح کرد: این یک خبرسازی بود؛ اساسا وزیر خارجه روسیه با وزیران شورای همکاری بیانیه مشترکی نداشت.

سازمان ملل باید برای بازداشتن آمریکا از اقدام‌های ناامن‌ساز در تنگه هرمز کمک کند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیشنهاد سازمان ملل برای حمل‌ونقل کود شیمیایی از تنگه هرمز برای کمک به مشکل غذا، گفت: ما همیشه از مباحث بشردوستانه حمایت کردیم و سعی کردیم برای انتقال محموله‌های با ماهیت بشردوستانه همکاری کنیم.

وی تاکید کرد: اما مشکل را باید ریشه‌ای حل کرد؛ سازمان ملل به‌عنوان سازمانی با مسئولیت روشن در زمینه صلح و امنیت باید برای بازداشتن آمریکا از اقدام‌های ناامن‌ساز در تنگه هرمز کمک کند.

کشورها باید با یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه مقابله کنند

بقایی درباره ادعاهای وزیر خارجه آمریکا در مورد افکار عمومی این کشور درمورد جنگ علیه ایران، گفت: مردم آمریکا دیدگاه‌های خود را در راهپیمایی‌های «نه به پادشاه» اعلام کردند؛ صحبت‌های مقام‌های آمریکایی درباره بی‌ارزش تلقی کردن هنجارها و نهادهای بین‌المللی نمونه دیگری از اقدام‌های آمریکا پس از جنگ جهانی دوم علیه نهادها و سازمان‌های بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: همین امر می‌طلبد که کشورها در چارچوب‌های چندجانبه با یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه مقابله کنند.

اروپایی‌ها بهای پیامدهای سیاست‌های راضی‌سازی آمریکا را می‌پردازند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره عمیق‌شدن شکاف میان آمریکا و متحدانش، توضیح داد: به نظر می‌رسد آمریکا دچار سردرگمی شده است؛ آمریکا خود را درگیر تجاوز نظامی در منطقه ما کرد و همزمان مداخلاتش در دیگر مناطق جهان به بالاترین سطح رسیده است.

وی تصریح کرد: اروپایی‌ها دارند پیامدهای سیاست‌های راضی‌سازی آمریکا را می‌بینند و بهایش را می‌پردازند. امیدواریم‌ این‌ تحولات کشورها را بیدار کنند و بدانند با همراهی با آمریکا نمی‌توانند صلح و امنیت را در خانه خود حتی تامین کنند.

حل مسئله یمن باید از طریق گفت‌وگو و نقشه راه مورد تفاهم چند سال پیش انجام شود

بقایی درباره رایزنی عراقچی و همتای مصری در مورد یمن، توضیح داد: موضوع یمن در هر گفت‌وگویی با مقام‌های منطقه‌ای مطرح می‌شود؛ ما بر این باوریم که هر گونه مداخله بیشتر در موضوع به نفع صلح و امنیت منطقه نیست.

وی تاکید کرد: حل مسئله یمن باید از طریق گفت‌وگو و نقشه راه مورد تفاهم چند سال پیش انجام شود؛ وزیر امور خارجه مواضع ایران را به صراحت به همتای مصری اعلام کرد.

پیامدهای درگیری افغانستان و پاکستان

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پیامدهای درگیری افغانستان و پاکستان برای ایران، اظهار کرد: این یک‌ موضوع درازمدت است؛ امنیت مرزهای شرقی موضوع دیروز و امروز نیست بلکه همواره در دستور کار ما در تعامل با کابل و اسلام‌آباد بود.

وی تصریح کرد: هر سه کشور به خوبی می‌دانند که امنیت کالای مشترک و گرانی است و هرگونه مماشات در این باره باعث سرایت ناامنی به سمت دیگر می‌شود؛ ما در هر گفت‌وگو با مقام‌های افغانستان و پاکستان این موضوع را مطرح می‌کنیم و تدابیر خوبی در این رابطه اندیشیده شده و امیدواریم مانع اقدام‌های ناامن‌ساز و تروریستی در کشورهای خود شویم.

رفت‌وآمدهای ما با پاکستان در سطوح مختلف زیاد است

بقایی در بخشی دیگر درباره سفر عاصم منیر به ایران، توضیح داد: رفت‌وآمدهای ما با پاکستان در سطوح مختلف زیاد است؛ بخشی از این رفت‌و‌آمدها به مذاکرات مربوط است و عمدتا بر همکاری‌ها و تقویت روابط دو کشور متمرکز است.

حضور نظامی آمریکا امنیت‌ساز نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تاثیر عدم حمایت آمریکا از کشورهای منطقه در جریان تجاوز به ایران بر همگرایی با ایران، تصریح کرد: ما و کشورهای منطقه شاهد این واقعیت بودیم که حضور نظامی آمریکا امنیت‌ساز نیست بلکه بر تفرقه دامن می‌زند؛ امیدواریم همه کشورها درس‌های لازم را در این رابطه گرفته باشند.

آمریکایی‌ها باید واقعا تصمیم بگیرند

بقایی در بخشی دیگر درباره تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا در مورد طرح هفت روزه، توضیح داد: تناقض‌گویی آمریکایی‌ها موضوع جدیدی نیست؛ دنیا دید ما با حسن نیت در قالب‌های روشن از طریق میانجی قطری مطالبات خود را مطرح کردیم و خود حدود این مطالبات روشن است.

وی اضافه کرد: پاسخ ناکافی بود و ما مواضع خود را بیان کردیم؛ هفت مطالبه ما عجیب و غریب نیست و قبلا در تفاهم نیز درج شده بود و با هر معیاری مطالبه مشروع و به حق ایران است؛ اینها مطالبات ‌‌و خواسته‌های منطقی و مشروع است و آمریکایی‌ها باید واقعا تصمیم بگیرند.

گرفتار شدن ۱۹ کشتی ایران در نزدیکی سریلانکا بررسی می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گرفتار شدن ۱۹ کشتی ایران در نزدیکی سریلانکا، گفت: این موضوع را باید بررسی کنیم؛ رابطه خوبی با سریلانکا داریم و آنها درباره ناو دنا هم با ما همکاری خوبی داشتند.

منبع: میزان