En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

تصویر جدید رهبرکره‌شمالی پس از شایعات عجیب

درحالی که شایعاتی درباره وضعیت سلامتی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی منتشر شده بود، امروز رسانه‌های دولتی عکس‌هایی از وی منتشر کردند که نشان می‌دهد او از یک نمایشگاه بازدید کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۷۰
| |
1597 بازدید
تصویر جدید رهبر کره شمالی

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون روز گذشته از نمایشگاه ملی پوشاک و کفش ۲۰۲۶ بازدید کرد و از اینکه محصولات به نمایش درآمده نشان‌دهنده پیشرفت «سریع و چشمگیر» در صنایع سبک هستند، ابراز رضایت کرده است.

بر اساس تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های دولتی، «جو آئه» دختر کیم و «ری سول جو» همسر او، رهبر این کشور را در این بازدید همراهی می‌کردند.

بیشتر بخوانید

اون به شایعات پایان داد 
 شایعات تازه درباره «کیم جونگ اون» 
 کره جنوبی: رهبر کره شمالی زنده است 
 انتشار دومین نامه اون در اوج شایعات 

پیش‌تر برخی منابع مدعی شده بودند که رهبر کره شمالی بر اثر خونریزی مغزی جان خود را از دست داده است.
منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
کره شمالی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شایعات خونریزی مغزی کیم جونگ اون بازدید از نمایشگاه جو آئه دختر رهبر کره شمالی
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اون به شایعات پایان داد
حضور دختر کیم جونگ اون در رزمایش موشکی پدرش
عکس:ممنوعیت مدل مو ولباس دختر رهبرکره شمالی برای زنان
رهبر کره شمالی: برابر هر تهدید؛ اقدام نظامی خواهیم کرد
شایعات تازه درباره «کیم جونگ اون»
«اون» واقعا به دنبال صلح است
دو جابه‌جایی مهم در حکومت کره شمالی
حضور دختر کیم‌جونگ‌اون در یک آزمایش موشکی
کره جنوبی: رهبر کره شمالی زنده است
رهبر کره شمالی لاغرتر از همیشه!
«کیم» بعد از ۳هفته در انظار عمومی ظاهر شد
همسر «کیم جونگ اون» ناپدید شد!
اعدام پنج منتقد سیاست‌های رهبر کره شمالی
انتشار دومین نامه اون در اوج شایعات
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۳ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۵۶ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۳ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۳ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۴ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005s5i
tabnak.ir/005s5i