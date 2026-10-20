درحالی که شایعاتی درباره وضعیت سلامتی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی منتشر شده بود، امروز رسانه‌های دولتی عکس‌هایی از وی منتشر کردند که نشان می‌دهد او از یک نمایشگاه بازدید کرده است.

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون روز گذشته از نمایشگاه ملی پوشاک و کفش ۲۰۲۶ بازدید کرد و از اینکه محصولات به نمایش درآمده نشان‌دهنده پیشرفت «سریع و چشمگیر» در صنایع سبک هستند، ابراز رضایت کرده است.

بر اساس تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های دولتی، «جو آئه» دختر کیم و «ری سول جو» همسر او، رهبر این کشور را در این بازدید همراهی می‌کردند.

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منبع: ایسنا