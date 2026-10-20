فردی که در زندان به سر می‌برد، از دسترسی راحت به تلفن همراه و اینترنت محروم می‌ماند؛ از همین رو این سؤال ایجاد می‌شود که کانال‌های شخصی حمید رسایی چگونه اداره می‌شود؟

به گزارش تابناک، حمید رسایی باید ۱۰ ماه از زندگی خود را در زندان اوین بگذراند، آن هم به حکم قاضی دادگاه ویژه روحانیت و دلیل امتناع او از عذرخواهی. حکمی که با مخالفت‌های هم‌طیفان سیاسی رسایی هم همراه بود و نه‌تنها سعید جلیلی آن را مصلحت ندانست که حتی امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، با زیر سؤال بردن مجلس و عملکرد نمایندگان مدعی شد که «بالاخره هر کسی یک قیمتی دارد» و رسایی را از این قاعده مستثنی دانست.

حواشی آقای نماینده تمامی ندارد

فارغ از آنکه چرا رسایی به دلیل شکایت محمدباقر قالیباف در سال ۱۴۰۲ و زمانی که نماینده نبود به زندان رفت؛ یا چگونه توانست با داشتن بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت و محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی، از زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرد و تأیید صلاحیت شود، آن است که فعالیت کانال‌های تلگرامی و ایتا منتسب به او همچنان ادامه دارد.

به بیان دیگر، فردی که در زندان به سر می‌برد، از دسترسی راحت به تلفن همراه و اینترنت محروم می‌ماند و طبیعتاً نمی‌تواند موبایل یا تبلت شخصی خودش را به همراه داشته باشد. از همین رو این سؤال ایجاد می‌شود که کانال‌های شخصی حمید رسایی چگونه اداره می‌شود و مطالبی جهت همان مواضع همیشگی‌اش در کانال‌های شخصی خود در فضای مجازی بارگذاری شده است؟ حتی اگر فرض را هم بر اداره این کانال‌ها از سوی یک ادمین یا شخصی به نمایندگی از رسایی بگذاریم، آیا دادگاه و قاضی پرونده چنین موضوعی را پذیرفته است؟

در تأیید این گزاره باید گفت که در روز ۲۷ مهرماه، اظهارات محمدرضا رهبرپور، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در کانال تلگرامی او بازنشر شده که با انتقاد از قوه قضائیه گفته است: «حکم محکومیت به حبس یک نماینده، به‌ویژه اگر طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر مجازات تبعیِ محرومیت از حقوق اجتماعی نباشد، زائل‌کننده حقوق نمایندگی نیست و انفصال و خاتمه خدمتِ وظیفه نمایندگی را در پی نخواهد داشت. در نتیجه به باور من و بر اساس برداشتی که از مقررات قانونی دارم، جناب آقای رسایی کماکان ردای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را بر تن خواهند داشت.»

انتشار تصاویری از پلاکاردهایی با حمایت از رسایی و هجمه علیه قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف از دیگر مطالب روز گذشته این کانال است. چنانچه در برخی از این پلاکاردها قوه قضائیه متهم به جهت‌گیری شده و از هشتگ نفوذ برای آن استفاده کرده‌اند.

همچنین بررسی محتوای منتشرشده در کانال تلگرامی او در روزهای گذشته نیز حکایت از انتشار فیلم‌ها و نطق‌های او در مجلس، انتشار صوت نمایندگان در مخالفت با زندانی شدن رسایی و همچنین تصاویری از پلاکاردهایی در مخالفت با تصمیم قوه قضائیه و شکایت قالیباف دارد. بازنشر مطلبی علیه محمدباقر قالیباف به نقل از کانال خبر فوری سراسری با عنوان نشان از این دارد که علی‌رغم حضور نماینده تهران در زندان اوین، اتهامات مطرح‌شده از سوی طیف سیاسی و همفکر او علیه رئیس مجلس تمامی ندارد.

در این مطلب منتشرشده نیز آمده است: «تیتر «دستکاری اسناد مجلس توسط قالیباف» را هفته‌نامه ۹ دی منتشر کرده است ولی مدیر نشریه «آقای رسایی» محاکمه شد؛ اما اصل دستکاری متن بیانیه به نفع قالیباف را می‌گویند ربطی به رئیس مجلس ندارد! باورپذیر نیست که متنی بخواهد قرائت شود و جناب قالیباف از آن متن بی‌خبر باشد! اصلاً فرض می‌کنیم آقای قالیباف بی‌خبر بوده و چند نماینده و یا کارمند مجلس تخلف کردند! چرا آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس، این مجرمین و متخلفین و جاعلین که در مجلس حضور دارند را به دادگاه معرفی نمی‌کند؟ چرا روزه سکوت؟ مردم حق ندارند بفهمند که چه کسانی چنین جرمی را مرتکب شده‌اند؟ »

رسایی از زندان نائب اول رئیس مجمع نمایندگان شد

از سوی دیگر، روز گذشته در حالی انتخابات هیئت‌رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران برای اجلاسیه سوم برگزار شد که حمید رسایی با رأی نمایندگان استان تهران به‌عنوان نایب‌رئیس اول این مجمع انتخاب شد. انتخابی که خود نمایندگان طیف تندرو آن را پیامی برای محمدباقر قالیباف خواندند.

مانند کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، که در ویراستی نوشت: «در جلسه سالیانه مجمع نمایندگان استان تهران در روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، جناب آقای یزدی‌خواه مجدداً به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب شد. جالب آنکه جناب آقای حمید رسایی نیز با اکثریت قاطع آرا مجدداً به‌عنوان نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران انتخاب گردید. این انتخاب پیامی روشن برای جناب قالیباف دارد!»

مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران هم در ویراستی نوشت: «انتخابات مجمع نمایندگان استان تهران امروز یکشنبه ۲۶ مهر برگزار و ۲۴ نماینده حاضر، به اتفاق آرا حمید رسایی را مجدداً به نایب‌رئیسی مجمع انتخاب کردند. پی‌نوشت: لازم به یادآوری است، حجت‌الاسلام حمید رسایی (نفر سوم پایتخت در انتخابات مجلس دوازدهم) با شکایت شخصی قالیباف (رئیس مجلس و نفر چهارم تهران) در زندان به سر می‌برد!»

در واقع، اگرچه در انتخابات مجلس دوازدهم، نام اکثر نمایندگان استان تهران در لیست‌های انتخاباتی شریان و امنا قرار داشت، اما در دو سال و اندی از که از عمر مجلس دوازدهم گذشته، محمدباقر قالیباف توانست در انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس رأی نمایندگان را به دست بیاورد. در این میان، اگرچه نمایندگان و دوستان نزدیک رسایی در بهارستان با انتشار پیام‌هایی، برای رئیس مجلس خط‌ونشان کشیده‌اند و به نظر می‌رسد انتخابات هیئت‌رئیسه سال آینده را هدف گرفته‌اند، اما باید دید آیا تندروها می‌توانند اکثریت نمایندگان را با خود همراه کنند یا خیر؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته در تحقق آن ناکام مانده‌اند.

منبع: خبرآنلاین