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فرمانده ارتش پاکستان به ایران می‌آید

یک منبع رسمی اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر، فیلد مارشال «سید عاصم منیر» رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان به ایران سفر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۲
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1039 بازدید
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۹
عاصم منیر

به گزارش تابناک؛ عاصم منیر برای دیدار با مسوولان بلندپایه ایرانی عازم تهران می شود. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز عاصم منیر را در سفرِ تهران همراهی خواهد کرد.

این منبع تایید کرد که فرمانده ارتش پاکستان توسعه روابط دوجانبه و تحولات منطقه را در تهران پیگیری خواهد کرد.

عاصم منیر از زمان آغاز میانجی گری پاکستان چندین مرتبه به تهران سفر داشته است.

وی در آخرین بازدیدش (دوم شهریور امسال) با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

این پنجمین بازدید رسمی فرمانده ارتش پاکستان از جمهوری اسلامی ایران از آغاز آتش‌بس جنگ تحمیلی علیه کشورمان محسوب می شود.

سید عباس عراقچی و محمد اسحاق دار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان روز یکشنبه گذشته در تماس تلفنی پیرامون مسائل دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه روند دیپلماسی با هدف کاهش تنش و برقراری ثابت در غرب آسیا تبادل نظر کردند.

سخنگوی ارتش پاکستان نیز دیروز طی اظهاراتی با تاکید بر تلاش‌های کشورش برای تنش زدایی و حفظ کانال‌های ارتباطی با همه بازیگران منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، افزود: گسترش درگیری‌های نظامی در خاورمیانه به سود هیچ طرفی نیست و راهکار آن فقط در دیپلماسی و مذاکرات نهفته است.
منبع: ایرنا

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عاصم منیر سفر به تهران فرمانده ارتش پاکستان میانجی گری ایران پاکستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
8
2
پاسخ
من عاصم منیر را دوست دارم
پاسخ ها
یاشار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
چون آدم ساده لوحی هستی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
رفیق ترلمپه این چه حرفیه
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
1
5
پاسخ
چی می خواد این آقا . باز آمریکا داره می فرسته سمت ایران . چرا این و قبولش می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
4
پاسخ
ای بابا گرفتار شدیم با منیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
1
4
پاسخ
غلط میکنه
مردیکه منافق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
2
پاسخ
آمریکا دارد ، بچه می ترسونه ، 14 روز صبر داشته باشیم آمریکا به زانو درآمده فقط 13 روز شاید هم کمتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
3
پاسخ
لازم نکرده ، بازم آمریکا و متحدانش تحت فشار قرار گرفتند شروع کردن به مذتکره بازی.
بانو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
3
پاسخ
بهش بگید با کامیون از همون مرزی که به روی کالاهای ترانزیت ما بسته وارد خاک ایران بشه!
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