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کد خبر: ۱۳۹۹۵۵۶
بازدید: ۶۷۳
نظرات: ۱

عکس: شهر مدرن پالماس در قلب برزیل

مجموعه تصاویر هوایی و زمینی ثبت‌شده در اکتبر ۲۰۲۶، چشم‌اندازهای زیبایی از شهر «پالماس»، مرکز ایالت توکانتینس در برزیل را به نمایش می‌گذارد؛ شهری مدرن که از اواخر دهه ۱۹۸۰ از صفر بنا شده و به لطف موقعیت جغرافیایی‌اش در مرکز کشور، به «قلب برزیل» شهرت یافته است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل شهر مدرن پالماس برزیل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۲
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
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