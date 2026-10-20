عکس: شهر مدرن پالماس در قلب برزیل

مجموعه تصاویر هوایی و زمینی ثبت‌شده در اکتبر ۲۰۲۶، چشم‌اندازهای زیبایی از شهر «پالماس»، مرکز ایالت توکانتینس در برزیل را به نمایش می‌گذارد؛ شهری مدرن که از اواخر دهه ۱۹۸۰ از صفر بنا شده و به لطف موقعیت جغرافیایی‌اش در مرکز کشور، به «قلب برزیل» شهرت یافته است.