عکس: شهر مدرن پالماس در قلب برزیل
مجموعه تصاویر هوایی و زمینی ثبتشده در اکتبر ۲۰۲۶، چشماندازهای زیبایی از شهر «پالماس»، مرکز ایالت توکانتینس در برزیل را به نمایش میگذارد؛ شهری مدرن که از اواخر دهه ۱۹۸۰ از صفر بنا شده و به لطف موقعیت جغرافیاییاش در مرکز کشور، به «قلب برزیل» شهرت یافته است.
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برچسبها:عکس بین الملل شهر مدرن پالماس برزیل
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