دو توله یوز هلیا، زودتر از موعد تنها شدند

دو توله یوزپلنگ آسیایی در منطقه میاندشت خراسان شمالی، حدود ۸ ماه زودتر از زمان معمول از مادرشان جدا شده‌اند و حالا در حالی زندگی مستقل خود را آغاز کرده‌اند که هلیا همچنان همراه سه توله دیگرش در منطقه حضور دارد.

به گزارش تابناک؛ باقر نظامی مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط از مشاهده ۲ توله یوزپلنگ آسیایی در منطقه میاندشت خراسان شمالی خبر داد و گفت: این دو توله حدود ۸ ماه زودتر از زمانی که معمولا به سن استقلال می‌رسند، از مادرشان جدا شده‌اند و زندگی مستقل خود را آغاز کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این در حالی است که مادرشان همچنان همراه ۳ توله دیگر در منطقه جابه‌جا می‌شود.

باقی ماندن توله‌ها در محدوده مادر

نظامی بیان کرد: نکته مهم این است که این دو توله، پس از جدایی از مادر، در همان محدوده باقی مانده‌اند و برخلاف انتظار، برای تأمین نیاز‌های خود با مشکل جدی مواجه نشده‌اند.

وی ادامه داد: نیرو‌ها و افرادی که در منطقه حضور دارند، معمولا هر یک تا ۲ هفته یک بار محدوده را بررسی می‌کنند و در جریان این سرکشی‌ها این دو توله را مشاهده می‌کنند.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اشاره به نر و ماده بودن این دو توله بیان کرد: این دو یوز خواهر و برادر هستند و کنار هم ماندن آنها در این مرحله می‌تواند در تأمین نیازهایشان مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان درباره آینده این دو یوز با قطعیت پیش‌بینی کرد، افزود: ممکن است طی ماه‌های آینده، با بروز رفتار‌های مرتبط با بلوغ و استقلال بیشتر، به‌تدریج از یکدیگر جدا شوند و هرکدام مسیر مستقل خود را در پیش بگیرند. البته زمان دقیق این جدایی مشخص نیست.

وضعیت دیگر توله‌های هلیا

نظامی با اشاره به وضعیت سایر توله‌های هلیا گفت: حدود ۲ هفته پیش ۳ توله دیگر نیز در شمال منطقه میاندشت مشاهده شدند.

وی گفت: مادر به طور مرتب جابه‌جا می‌شود و همین مسأله حفاظت از توله‌ها را دشوار کرده است، به‌ویژه زمانی که از محدوده امن خارج می‌شوند.

منبع: همشهری آنلاین