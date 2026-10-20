دو توله یوز هلیا، زودتر از موعد تنها شدند
به گزارش تابناک؛ باقر نظامی مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاههای مرتبط از مشاهده ۲ توله یوزپلنگ آسیایی در منطقه میاندشت خراسان شمالی خبر داد و گفت: این دو توله حدود ۸ ماه زودتر از زمانی که معمولا به سن استقلال میرسند، از مادرشان جدا شدهاند و زندگی مستقل خود را آغاز کردهاند.
وی تأکید کرد: این در حالی است که مادرشان همچنان همراه ۳ توله دیگر در منطقه جابهجا میشود.
باقی ماندن تولهها در محدوده مادر
نظامی بیان کرد: نکته مهم این است که این دو توله، پس از جدایی از مادر، در همان محدوده باقی ماندهاند و برخلاف انتظار، برای تأمین نیازهای خود با مشکل جدی مواجه نشدهاند.
وی ادامه داد: نیروها و افرادی که در منطقه حضور دارند، معمولا هر یک تا ۲ هفته یک بار محدوده را بررسی میکنند و در جریان این سرکشیها این دو توله را مشاهده میکنند.
مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اشاره به نر و ماده بودن این دو توله بیان کرد: این دو یوز خواهر و برادر هستند و کنار هم ماندن آنها در این مرحله میتواند در تأمین نیازهایشان مؤثر باشد.
وی با تأکید بر اینکه نمیتوان درباره آینده این دو یوز با قطعیت پیشبینی کرد، افزود: ممکن است طی ماههای آینده، با بروز رفتارهای مرتبط با بلوغ و استقلال بیشتر، بهتدریج از یکدیگر جدا شوند و هرکدام مسیر مستقل خود را در پیش بگیرند. البته زمان دقیق این جدایی مشخص نیست.
وضعیت دیگر تولههای هلیا
نظامی با اشاره به وضعیت سایر تولههای هلیا گفت: حدود ۲ هفته پیش ۳ توله دیگر نیز در شمال منطقه میاندشت مشاهده شدند.
وی گفت: مادر به طور مرتب جابهجا میشود و همین مسأله حفاظت از تولهها را دشوار کرده است، بهویژه زمانی که از محدوده امن خارج میشوند.
منبع: همشهری آنلاین