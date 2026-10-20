مقر باشگاه فرانسوی «تیم ویتالیتی» در پاریس، معروف به «وی‌هایو»، در پی ناآرامی‌های اخیر مورد حمله و غارت قرار گرفت. در جریان این حادثه، تجهیزات پیشرفته گیمینگ و لوازم جانبی به سرقت رفتند و جام قهرمانی کانتر استرایک ۲ در سال ۲۰۲۶ نیز ناپدید شد.

به گزارش تابناک؛ مقر اصلی تیم فرانسوی ویتالیتی در پاریس، با نام V.Hive، در جریان ناآرامی‌های اخیر مورد حمله و غارت قرار گرفت. مهاجمان پس از ورود به ساختمان، تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای، کالا‌های تجاری و جوایز ورزشی این باشگاه را به سرقت بردند.

اسناد فاش شده در شبکه اجتماعی ایکس، جام قهرمانی مسابقات StarLadder StarSeries Fall ۲۰۲۶ در رشته کانتر استریک ۲ نیز از جمله اموال سرقت‌شده است. ویتالیتی در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) با قهرمانی در این رقابت‌ها، این جام را به دست آورده بود. تصاویر و ویدیو‌های منتشرشده از محل حادثه، ابعاد سرقت را نشان می‌دهند؛ مهاجمان جام قهرمانی را با خود برده‌اند و برای جدا کردن قطعاتی مانند کارت گرافیک و رم، سیستم‌های گیمینگ را باز کرده‌اند. صندلی‌های مخصوص بازی و دیگر تجهیزات جانبی نیز از ساختمان خارج شده‌اند.

منبع: فارس