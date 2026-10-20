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ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش باران در برخی محورهای شمالی و ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور مواصلاتی (منتهی به پایتخت) کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۴۴
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پلیس راهور

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور در روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورها افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار ـ تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند.

وی همچنین بر پرهیز از عجله و شتاب در محورهای پرترافیک و توجه به توصیه‌های پلیس تأکید کرد.

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پلیس راهور فراجا ترافیک نیمه‌سنگین آزادراه وضعیت جوی
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