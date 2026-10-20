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انهدام پهپاد دشمن آمریکایی در آسمان تنگۀ هرمز

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد پنجاه‌وچهارمین پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا بامداد امروز در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۳۱
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سپاه پاسداران

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد پنجاه‌وچهارمین پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا بامداد امروز در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شده است.

بر اساس این اعلام، این پهپاد به وسیله سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه پاسداران و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شده است.

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