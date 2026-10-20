انهدام پهپاد دشمن آمریکایی در آسمان تنگۀ هرمز
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد پنجاهوچهارمین پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا بامداد امروز در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۳۱| |
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد پنجاهوچهارمین پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا بامداد امروز در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شده است.
بر اساس این اعلام، این پهپاد به وسیله سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه پاسداران و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شده است.
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