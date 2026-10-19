تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب

ساعت ۸ صبح امروز، ۲۷ مهرماه، گزارش وقوع چهار فقره قتل مسلحانه در برج شماره ۴ هرمز در شهرک غرب تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. به دنبال دریافت این گزارش، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران راهی محل حادثه شدند. کارآگاهان پس از حضور در طبقه هفدهم و ورود به واحد شماره یک، با پیکر چهار نفر شامل سه مرد و یک زن روبه‌رو شدند که بر اثر اصابت گلوله جان باخته بودند. همسر عامل جنایت به همراه مادرش هنگام صرف صبحانه حضور داشتند که داماد خانواده به دلایلی که هنوز مشخص نشده، به سمت آنها تیراندازی کرد. در ادامه، نظافتچی منزل که هنگام وقوع حادثه مشغول کار بود، پس از مشاهده ماجرا قصد فرار داشت، اما عامل جنایت از پشت به او شلیک کرد و وی را نیز به قتل رساند. عامل جنایت سپس وارد یکی از اتاق‌های خانه شده و پدرزن خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. او در ادامه به اتاق دیگری رفت و با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. تحقیقات اولیه همچنین نشان می‌دهد این جنایت با استفاده از دو قبضه سلاح کمری انجام شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، عامل جنایت در بازار فعالیت داشته و با اعضای خانواده همسرش اختلافات گسترده‌ای داشته است؛ با این حال، انگیزه دقیق این اقدام هنوز مشخص نیست. اجساد چهار قربانی نیز برای انجام معاینات دقیق‌تر و بررسی‌های پزشکی قانونی به سالن تشریح منتقل شده‌اند و حال جسمانی همسر مقتول که او هم هدف شلیک گلوله قرار گرفته در بیمارستان مساعد گزارش شده است.