تغییر چهره کبری سریال «خواب و بیدار» + عکس

چهره متفاوت لیلا برخورداری بازیگر نقش کبری در سریال «خواب و بیدار» پس از گذشت ۲۳ سال، توجه کاربران را جلب کرده و برخی تغییرات ظاهری او را به عمل زیبایی نسبت داده‌اند.

به گزارش تابناک، لیلا برخورداری بازیگر نقش کبری در سریال خاطره‌انگیز «خواب و بیدار» با گذشت ۲۳ سال از پخش این مجموعه، بار دیگر مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

گریم سنگین این بازیگر در سریال، چهره او را تا حد زیادی تغییر داده بود و همین موضوع باعث شده برخی مخاطبان با مقایسه تصاویر قدیمی و جدیدش تصور کنند که او عمل زیبایی انجام داده است؛ در حالی که بر اساس اطلاعات موجود، چنین ادعایی تأیید نشده و نمی‌توان تغییر چهره او را به جراحی زیبایی نسبت داد.