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افزایش قیمت نفت در میانه درگیری‌های عربستان و یمن

پس از هدف قرار دادن نقاط مهم عربستان توسط ارتش یمن، قیمت نفت در بازارهای جهانی  افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۱۵
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نفت جهانی

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره،‌ قیمت معاملات آتی نفت خام برنت در روز سه شنبه شب با ۱۷ سنت (۰.۱۵ درصد) افزایش به ۱۱۰.۰۳ دلار در هر بشکه رسید.

این در حالی است که در جریان معاملات روز سه شنبه، قیمت نفت خام بیش از ۳ دلار کاهش یافته بود.

نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با ۱.۶۸ دلار (۱.۶۶ درصد) افزایش، به ۱۰۳.۰۹ دلار در هر بشکه رسید.

سخنگوی ارتش یمن گفت که طی ۴۸ ساعت گذشته ۶ عملیات نظامی با کیفیت بالا با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادیم که طی آن نقاط و مراکز مهم اقتصادی و نظامی عربستان هدف قرار گرفته شد.

«یحیی سریع» در بیانیه ای افزود: به یاری خدا، ارتش یمن طی ۴۸ ساعت گذشته ۶ عملیات نظامی با کیفیت بالا با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادند که در عملیات اول، تاسیسات آرامکو در ینبع در ۲ مرحله به طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفت و باعث آتش‌سوزی‌های گسترده در مکان‌های مورد نظر شد.

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