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کد خبر: ۱۳۹۹۵۱۲
بازدید: ۶۲۷

عکس: بازسازی صحنه قتل در محله موعود مشهد

پنج متهم به نزاع جمعی که به قتل مردی جوان انجامیده بود، به دستور قاضی وحید خاکشور، بازپرس ویژه قتل، در خیابان موعود حاضر شدند تا جنایتی را که یکشنبه هفته گذشته رخ داده بود بازسازی کنند. پیش از دستگیری متهم اصلی، در اظهارات اولیه گفته شده بود که اختلاف بر سر معامله چند کبوتر علت این درگیری مرگبار بوده است؛ اما متهمان دیروز در بازسازی صحنه جنایت، علت درگیری را بدهی ده‌میلیون‌تومانی برادر مقتول اعلام کردند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مشهد بازسازی صحنه قتل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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