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اردوغان: جنگ علیه فلسطین بی‌وقفه ادامه دارد

رئیس جمهور ترکیه گفت که جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین بی‌وقفه و با وجود توافقات امضا شده همچنان ادامه دارد و پیش از پایان تنش در ایران، درگیری جدیدی این بار در یمن رخ داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۰۶
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اردوغان

به گزارش تابناک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه تأکید کرد که دولت او توانسته کشورش را از درگیری‌های کنونی در ترکیه دور نگه دارد.

او در یک سخنرانی در آنکارا گفت: منطقه شاهد طوفان بحران‌ها است که هر روز شدیدتر می‌شود.

اردوغان اشاره کرد که جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین بی‌وقفه و با وجود توافقات امضا شده همچنان ادامه دارد و پیش از پایان تنش در ایران، درگیری جدیدی این بار در یمن رخ داد.

وی بیان کرد که اوضاع در لبنان نیز این چنین است اما ادعا کرد که اخبار خوبی از سوریه مخابره می‌شود.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه اشاره کرد که رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را برای ایجاد آشوب در سوریه می‌کند.

منبع: ایسنا

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ترکیه اردوغان خاورمیانه بحران ایران جنگ اسرائیل فلسطین
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