پرشدن حافظه گوشی همیشه تقصیر عکس‌ها و فیلم‌ها نیست؛ گاهی فایل‌های پنهان، برنامه‌های کم‌استفاده و داده‌هایی که به چشم نمی‌آیند، بی‌سروصدا فضای ذخیره‌سازی را می‌بلعند.

به گزارش تابناک، پرشدن حافظه گوشی اندرویدی همیشه به تعداد عکس‌ها و فیلم‌ها مربوط نیست. برنامه‌های کم‌استفاده، فایل‌های تکراری، نسخه‌های پشتیبان و داده‌های موقت نیز می‌توانند فضای ذخیره‌سازی را اشغال کنند. بااین‌حال، چند قابلیت داخلی اندروید و ابزار‌های مدیریت فایل به کاربران کمک می‌کنند بدون حذف اطلاعات مهم، فضای بیشتری در گوشی آزاد کنند.

برنامه‌های بلااستفاده را حذف یا بایگانی کنید

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای آزادکردن حافظه، شناسایی برنامه‌هایی است که مدت‌هاست از آنها استفاده نمی‌کنید. در بسیاری از گوشی‌های سامسونگ، با مراجعه به تنظیمات و بخش مراقبت از دستگاه و سپس ذخیره‌سازی، می‌توان برنامه‌ها را بر اساس میزان فضای اشغال‌شده بررسی کرد و موارد غیرضروری را حذف کرد.

اما حذف کامل تنها گزینه نیست. قابلیت بایگانی برنامه‌ها، فایل‌های اصلی و داده‌های موقت آنها را پاک می‌کند، درحالی‌که اطلاعات ورود و تنظیمات شخصی را نگه می‌دارد تا کاربر بتواند پس از بارگیری دوباره برنامه، استفاده از آن را از سر بگیرد.

اندروید همچنین قابلیتی به نام «بایگانی خودکار» دارد که می‌تواند هنگام کمبود فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های کم‌استفاده را به‌طور خودکار بایگانی کند. به گفته گوگل، این قابلیت ممکن است نزدیک به ۶۰ درصد از فضای اشغال‌شده توسط یک برنامه را آزاد کند، بدون آنکه حضور برنامه و داده‌های کاربر به‌طور کامل از دستگاه حذف شود.

عکس‌ها و فیلم‌ها را بدون ازدست‌دادن خاطرات مدیریت کنید

تصاویر و ویدئو‌ها از مهم‌ترین عوامل اشغال حافظه هستند؛ به‌ویژه اگر کاربر طی چند سال، اطلاعات گوشی‌های قبلی خود را به دستگاه جدید منتقل کرده باشد. حذف دستی فایل‌های غیرضروری از گالری یکی از راهکارهاست، اما برای حفظ تصاویر شخصی می‌توان از فضای ابری استفاده کرد.

برنامه گوگل فوتوز امکان پشتیبان‌گیری از تصاویر و ویدئو‌ها در حساب گوگل را فراهم می‌کند. حساب‌های گوگل به‌طور معمول تا ۱۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی رایگان دارند که میان سرویس‌هایی مانند گوگل فوتوز، گوگل درایو و جیمیل مشترک است.

پس از اطمینان از تکمیل پشتیبان‌گیری، کاربران می‌توانند در برنامه گوگل فوتوز، با انتخاب تصویر حساب کاربری و ورود به گزینه «آزادکردن فضا در این دستگاه»، نسخه‌های محلی فایل‌هایی را که پشتیبان آنها در فضای ابری ذخیره شده است، حذف کنند. این تصاویر همچنان از طریق گوگل فوتوز قابل مشاهده خواهند بود، اما ممکن است دیگر در سایر برنامه‌های گالری نمایش داده نشوند. البته دقت کنید که ذخیره در فضای ابری می‌تواند امنیت را هم کاهش دهد پس مراقب استفاده از این گزینه باشید.

برخی دستگاه‌ها قابلیت «ذخیره‌سازی هوشمند» نیز دارند که می‌تواند تصاویر پشتیبان‌گیری‌شده را به‌صورت خودکار از حافظه محلی حذف کند.

فایل‌های پنهان و تکراری را پیدا کنید

بخش دیگری از حافظه ممکن است در فایل‌هایی اشغال شده باشد که کاربر به‌ندرت آنها را می‌بیند؛ از جمله فایل‌های تکراری، دانلود‌های قدیمی، نسخه‌های پشتیبان تصاویر پیش از ویرایش و فایل‌های حجیم باقی‌مانده از فعالیت برنامه‌ها.

در بخش ذخیره‌سازی گوشی، گزینه‌هایی مانند «فایل‌های تکراری» و «فایل‌های حجیم» به شناسایی این موارد کمک می‌کنند. بررسی پوشه فایل‌های دیگر نیز ممکن است فایل‌هایی را آشکار کند که مدت‌ها پیش دانلود شده‌اند و دیگر کاربردی ندارند.

البته بهتر است پیش از حذف هر فایل، محتوای آن بررسی شود؛ زیرا برخی فایل‌ها ممکن است برای اجرای برنامه‌ها یا نگهداری اطلاعات مهم ضروری باشند.

پاک‌کردن کش و سطل زباله را فراموش نکنید

برنامه‌های پخش فیلم، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای بارگذاری سریع‌تر محتوا، داده‌های موقتی یا کش ذخیره می‌کنند. انباشته‌شدن این داده‌ها ممکن است فضای قابل‌توجهی از حافظه را اشغال کند؛ بنابراین پاک‌کردن کش برنامه‌های حجیم می‌تواند به آزادشدن فضا کمک کند.

همچنین حذف یک فایل همیشه به معنای آزادشدن فوری فضای آن نیست. برخی گوشی‌ها فایل‌های حذف‌شده را مدتی در پوشه سطل زباله یا بازیافت نگه می‌دارند. خالی‌کردن این پوشه پس از بررسی محتویات آن، آخرین مرحله برای آزادسازی فضای اشغال‌شده است.

در مجموع، بهترین راه مدیریت حافظه گوشی، بررسی منظم برنامه‌ها، فایل‌های حجیم، تصاویر پشتیبان‌گیری‌شده و داده‌های موقت است. این کار به کاربران کمک می‌کند پیش از رسیدن حافظه به ظرفیت نهایی، فضای موردنیاز خود را آزاد کنند؛ بدون آنکه ناچار شوند فایل‌های ارزشمندشان را از دست بدهند.

منبع: فارس