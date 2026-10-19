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نبرد ۲۰میلیون تومانی بر سر نخبگان ایرانی

در روزهای پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵، فضای دانشگاه‌های معتبر کشور به صحنه‌ای از رقابت خاموش اما پرشتاب تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۸۶
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ابی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، دانشگاه تهران پیشگام میدان نبرد بر سر نخبگان بود و با اعلام طرح «بورس نخبگان» موجی از اخبار را به راه انداخت. رئیس دانشگاه، محمدحسین امید، در نشست خبری شهریور اعلام کرد که رتبه‌های ماهانه ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

 بعدها دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز وارد میدان شد و برای رتبه‌های زیر ۲۰۰، بورسیه سالانه ۸۰ میلیون تومانی (۴۰ میلیون در هر نیم‌سال) مشروط به معدل بالای ۱۷ اعلام کرد.

شریف اما بیشتر بر برند علمی خود تکیه زد؛ گزارش‌ها نشان می‌داد مهندسی کامپیوتر این دانشگاه انتخاب اول بسیاری از رتبه‌های برتر ریاضی است. 

پادکست اجتماعی تابناک با صدا و اجرای مسیحا محمدی این بار به بررسی این موضوع پرداخته است.

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دانشگاه جذب نخبگان دانشگاههای ایران پادکست تابناک مسیحا محمدی
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