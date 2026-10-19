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دیدار استقلال و گل گهر/صعود آبی‌ها به رده دوم

استقلال به رده دوم جدول لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۸۳
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استقلال

به گزارش تابناک، در آخرین دیدار از بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۷:۴۵ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل گل‌گهر سیرجان قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت. سعید سحرخیزان دقیقه ۴۸ برای آبی‌پوشان گلزنی کرد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با این پیروزی ۱۹ امتیازی شدند و به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کردند تا با پرسپولیسِ صدرنشین تنها یک امتیاز فاصله داشته باشند. تیم مهدی رحمتی هم با ۱۳ امتیاز در رده هفتم ایستادند. رحمتی که زمانی در پدیده مشهد زیر نظر بختیاری‌زاده کار کرده بود نتوانست مقابل یار قدیمی خود پیروز شود. 

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی (۸۳ - امیرمحمد رزاقی‌نیا)، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده (۷۶ - علیرضا کوشکی)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان (۷۱- محمدحسین اسلامی). 

ترکیب گل‌گهر: محمدرضا اخباری، محمد عرفان معصومی، محمد احسان حسینی (۱۶ - احمد زنده‌روح)، مجتبی فخریان، علیرضا علیزاده (۷۵ - علی اصغر عاشوری)، میلاد کُر، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد (۴۶ - محمدرضا عباسی)، پدرام قاضی‌پور (۶۵ - امیر جعفری) و لوی بن حسین (۶۵ - امید عالیشاه).

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لیگ برتر استقلال گل گهر مسابقه فوتبال بختیاری زاده مهدی رحمتی
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