En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

والیبال ایران در کنار ۳۲ تیم جام جهانی

والیبال ایران در کنار ۳۲ تیم جام جهانی
کد خبر: ۱۳۹۹۴۷۶
| |
689 بازدید
تیم والیبال ایران تیم ملی والیبال

به گزارش تابناک، بر اساس فهرست منتشرشده، تیم‌های ملی لهستان و ایتالیا به‌عنوان میزبان و مدافع عنوان قهرمانی، در کنار تیم‌هایی از پنج قاره جهان، ترکیب نهایی شرکت‌کنندگان این رویداد مهم والیبال را تشکیل می‌دهند. در مرحله نخست انتخابی، ۱۵ سهمیه از طریق رقابت‌های قهرمانی قاره‌ای سال ۲۰۲۶ توزیع شد؛ به این ترتیب که سه تیم برتر واجد شرایط هر قاره جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردند.

در قاره آسیا، تیم‌های ملی ژاپن، ایران و کره جنوبی با قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا، سهمیه حضور در این رقابت‌ها را کسب کردند. در آمریکای شمالی و مرکزی نیز آمریکا، کانادا و کوبا راهی جام جهانی شدند.

برزیل، آرژانتین و شیلی نمایندگان صعودکرده از آمریکای جنوبی هستند و در قاره آفریقا نیز تونس، کامرون و الجزایر سهمیه گرفتند. از اروپا هم فرانسه، فنلاند و اسلوونی با عملکرد خود در رقابت‌های قهرمانی اروپا، حضورشان را قطعی کردند.

لهستان به‌عنوان میزبان و ایتالیا به‌عنوان قهرمان دوره گذشته مسابقات جهانی، دو سهمیه دیگر را به‌صورت مستقیم در اختیار داشتند. ۱۵ سهمیه باقی‌مانده نیز بر اساس جایگاه تیم‌های صعود نکرده در رده‌بندی جهانی فدراسیون بین‌المللی والیبال تعیین شد.

تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر هستند:

اروپا: لهستان، ایتالیا، فرانسه، اسلوونی، فنلاند، بلغارستان، آلمان، اوکراین، بلژیک، ترکیه، صربستان، جمهوری چک، یونان، رومانی، هلند، دانمارک و استونی

آسیا: ایران، ژاپن و کره جنوبی

آمریکای شمالی و مرکزی و حوزه کارائیب: آمریکا، کانادا، کوبا، مکزیک و پورتوریکو

آمریکای جنوبی: برزیل، آرژانتین و شیلی

آفریقا: تونس، کامرون، الجزایر و مصر

این دوره از مسابقات در قالب جدید رقابت‌های جهانی والیبال برگزار می‌شود؛ رویدادی که با حضور ۳۲ تیم و در چرخه جدید دوسالانه مسابقات جهانی، جایگاه مهمی در تقویم بین‌المللی این رشته دارد.

همچنین جام جهانی ۲۰۲۷ یکی از مسیرهای کسب سهمیه بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ خواهد بود؛ سه تیم برتر این رقابت‌ها که پیش‌تر سهمیه المپیک را کسب نکرده باشند، جواز حضور در المپیک را به دست خواهند آورد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال تیم والیبال ایران تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا جام جهانی والیبال
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طلای والیبال در سبد مدال‌های کاروان ایران؛ ژاپن در خانه شکست خورد
چهاردهمین روز بازی‌های آسیایی/ سه طلای سلیمی، امامی و آذرپیرا؛ قهرمانی والیبال ایران
عکس: قهرمانی مقتدرانه والیبال ایران در ناگویا
پیاتزا: بیشتر برای مردم ایران خوشحالم
تیم ملی والیبال در ایتالیا با کاروانی از افراد بی‌فایده/ یک برد، یک باخت و نیاز به تدارکات بیشتر
والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۳ - تونس یک/ کامبک شاگردان پیاتزا
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۴۲ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s4C
tabnak.ir/005s4C