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رئیس سازمان حج به عربستان می‌رود

شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام کرد: رییس سازمان حج برای مذاکره و بستن تفاهم‌نامه حج ۱۴۰۶، دهه دوم آبان ماه به عربستان سفر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۶۹
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سازمان حج

به گزارش تابناک، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که دوشنبه ۲۷مهرماه  به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد، علی‌رضا رشیدیان اظهار کرد که در این سفر تاکید خواهد شد برنامه‌های اجرایی و فرهنگی حج جمهوری اسلامی ایران همچون سال گذشته خواهد بود.

رییس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به اینکه تاکنون سامانه «نُسک» برای سه شرکت عربستانی به منظور دریافت روادید و اعزام عمره‌گزاران ایرانی باز شده است، گفت: با صدور مجوزهای پروازی از سوی عربستان به مقصد فرودگاه مدینه، عملیات اجرایی عمره ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به شرایط برگزاری حج پیش‌رو از رییس سازمان حج و زیارت خواست تا از طریق مسئولان سیاسی دو کشور و دفتر نمایندگی این سازمان در عربستان و همچنین در سفر آتی به عربستان موضوع تحقق برنامه‌های فرهنگی و اجرایی طبق حج گذشته و حقوق زائران ایرانی پیگیری و بر برگزاری آن تاکید شود.

در ادامه، سید علی مرعشی، رییس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه تاکنون استطاعت جسمی بیش از ۵۷ هزار نفر برای اعزام به حج پیش‌رو تائید شده است، گفت: ۲۷۲ متقاضی نیز بعد از انجام معاینات و بررسی در کمیسیون‌های پزشکی رد شده‌اند.

او اضافه کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از متقاضیان حج ۱۴۰۶ هم که به این مرکز معرفی شده‌اند تاکنون برای انجام معاینات مراجعه نکرده‌اند.

در ادامه این جلسه، مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج نیز از روند اعزام زائران به عراق در ۶ ماه نخست امسال گزارشی داد و با مقایسه آن با مدت مشابه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به تفکیک هر استان، عنوان کرد که روند اعزام‌ها کاهش داشته است.

او به تمرکز اعزام‌ها در استان‌های تهران و قم در سه سال اخیر اشاره کرد و با ارائه آمار زائران مشرف شده به عتبات به تفکیک هر استان، گفت: با وجود کاهش اعزام‌ها در پنج ماهه نخست امسال، روند در شهریور ماه بازگشت و افزایش تعداد زائر را نشان می‌دهد.

آقایی افزود: آمار اعزام زائران به عتبات عالیات در مهر ماه تاکنون ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر اعلام شده است و انتظار می‌رود تا پایان این ماه به ۱۸ هزار نفر برسد.

رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت هم با تاکید بر بازمهندسی در حوزه عتبات عالیات، گفت: این سازمان در حوزه‌های حج و عتبات به‌دنبال انتفاع نیست و تلاش می‌کند خدمات شایسته به زائران ارائه دهد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج

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