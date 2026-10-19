به گزارش تابناک؛ ساعتی قبل جلسه‌ای میان هیئت مدیره باشگاه دهوک و یحیی گل‌محمدی در خصوص شرایط فسخ قرارداد برگزار شد. در نهایت طرفین برای پایان این همکاری به توافق رسیدند و سرمربی ایرانی باشگاه دهوک بعد از حدود چهار ماه حضور در لیگ ستارگان عراق، از این تیم جدا شد. دو نفر از اعضای تیم مدیریتی فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه برای توافق با یحیی گل‌محمدی و انجام مذاکره ایالت اربیل شده بودند. حالا تمامی توافقات در این خصوص صورت گرفته و یحیی گل‌محمدی به زودی و با قراردادی سه ساله هدایت تیم امید را بر عهده می‌گیرد.

به این ترتیب شاهد بازگشت یحیی به فوتبال ایران بعد از چند ماه خواهیم بود و او حالا به دنبال پایان دادن به یک حسرت دائمی برای فوتبال ایران و صعود به المپیک لس‌آنجلس در سال ۲۰۲۸ خواهد بود. یحیی گل‌محمدی که روی نیمکت پرسپولیس به افتخارات فراوانی دست یافت و حتی صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا را نیز تجربه کرده بود، لقب یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال ایران را به خود اختصاص داده و حالا برای اولین بار در رده ملی شاهد فعالیت یحیی خواهیم بود.

بعد از کسب دو قهرمانی در جام حذفی با ذوب‌آهن موفقیت روی نیمکت نفت تهران و البته فتح سریالی عناوین قهرمانی در رختکن پرسپولیس، حالا یحیی گل‌محمدی با یک ماموریت دشوار مواجه شده؛ پایان دادن به حسرت تیم امید، که چند دهه در راهیابی به المپیک ناکام مانده و حالا با استخدام این سرمربی 56 ساله، به دنبال صعود به المپیک خواهد بود.

منبع: ورزش سه