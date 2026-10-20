از کاغذ دیواری‌های گل‌دار و اتاق‌های رنگارنگ تا فضا‌های تفکیک‌شده، پنج مد قدیمی طراحی خانه دوباره محبوب شده‌اند و با نگاهی تازه به دکوراسیون بازگشته‌اند.

به گزارش تابناک؛ دنیای طراحی داخلی پیوسته در حال تغییر است؛ رنگ‌هایی که زمانی از مد می‌افتند و سبک‌هایی که جای خود را به گرایش‌های تازه می‌دهند، ممکن است چند سال بعد دوباره مورد توجه قرار بگیرند. امسال نیز شاهد بازگشت چند مد قدیمی در دکوراسیون داخلی هستیم.

به نقل از اسپراوس، امسال برخی از مد‌های فراموش شده و قدیمی در طراحی داخلی خانه‌ها، از کاغذ دیواری‌های پرنقش و نگار تا اتاق‌های مجزا و رنگ قهوه‌ای، بار دیگر به دکوراسیون بازگشته‌اند. البته این بار با کاربرد‌هایی تازه و متناسب با نیاز‌های امروزی خانه‌ها.

۱. کاغذدیواری و اتاق‌هایی غرق در رنگ

پس از سال‌ها محبوبیت رنگ‌های خنثی، دکوراسیون مینیمال و فضا‌های ساده، تمایل به استفاده از رنگ‌ها و طرح‌های جسورانه دوباره افزایش یافته است. فیبی بیچنر، طراح داخلی در شرکت هارت هاوتون، معتقد است مردم بیش از گذشته به دنبال فضا‌هایی هستند که بتوانند با آنها ارتباط عاطفی برقرار کنند و بازتابی از شخصیت و سلیقه‌شان باشند.

به همین دلیل، کاغذ دیواری و استفاده گسترده از یک رنگ در بخش‌های مختلف اتاق دوباره جایگاه خود را در طراحی داخلی پیدا کرده‌اند. کاغذ دیواری به‌ویژه در آشپزخانه‌ها بار دیگر محبوب شده است؛ فضایی که پیش‌تر معمولاً با رنگ‌های ساده و سطوح کم‌تزئین طراحی می‌شد.

برخی طرح‌های قدیمی‌تر بیش از دیگر الگو‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از جمله نقش‌های گل‌دار و طرح‌های کلاسیک برند ویورلی که حال و هوایی ویکتوریایی دارند یا به پارچه‌های داماسک شباهت دارند. این الگو‌ها می‌توانند به فضای خانه عمق، جزئیات و جلوه‌ای متفاوت ببخشند.

۲. بازگشت اتاق‌های مجزا و پلان‌های بسته

در سال‌های گذشته، بسیاری از صاحبان خانه برای ایجاد فضا‌هایی بازتر و روشن‌تر، دیوار‌های داخلی را حذف می‌کردند. نتیجه این روند، محبوبیت پلان‌های باز بود؛ طراحی‌ای که در آن آشپزخانه، اتاق نشیمن و غذاخوری اغلب در فضایی یکپارچه قرار می‌گرفتند.

اما حالا برخی معماران و طراحان داخلی با درخواست متفاوتی روبه‌رو هستند: مشتریان می‌خواهند دیوار‌ها دوباره ساخته شوند و هر بخش خانه کارکرد مشخصی داشته باشد. تفکیک فضا‌ها می‌تواند نظم بیشتری به محیط بدهد و تغییر دکوراسیون یا نوسازی هر اتاق را آسان‌تر کند.

این تغییر سلیقه ممکن است از دلتنگی برای خانه‌های قدیمی، تمایل به بازگرداندن هویت معماری یک ساختمان یا نیاز به اختصاص دادن فعالیت‌های مختلف به بخش‌های جداگانه ناشی شود. برای مثال، وجود وسایل ورزشی در مرکز اتاق نشیمن ممکن است ظاهر خانه را نامرتب کند؛ درحالیکه قرار دادن آنها در اتاق ورزش یا فضایی مخصوص فعالیت‌های بدنی، استفاده از محیط را منطقی‌تر می‌کند.

در میان فضا‌هایی که دوباره محبوب شده‌اند، می‌توان به اتاق غذاخوری رسمی، اتاق کار یا مطالعه خانگی و اتاق نشیمن سنتی اشاره کرد. چنین فضا‌هایی علاوه بر ایجاد نظم، امکان طراحی و تزئین متناسب با کاربرد هر اتاق را فراهم می‌کنند.

۳. ماکسیمالیسم؛ هرچه جزئیات بیشتر، بهتر

بازگشت طرح‌های شلوغ و رنگ‌های پرقدرت تنها بخشی از تغییرات تازه در طراحی داخلی است. ماکسیمالیسم نیز که بر لایه‌بندی، تنوع بصری، جزئیات فراوان و استفاده از اشیا و آثار هنری داستان‌گو تأکید دارد، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از نشانه‌های مهم این بازگشت، محبوبیت دوباره انواع قاب‌بندی‌ها و تزئینات دیواری است. این جزئیات شامل قاب‌های تزئینی شبیه قاب عکس، نرده‌های دیواری محافظ، گچ‌بری‌های تاج و قرنیز، قاب‌های اطراف در و پنجره و پنل‌های تزئینی پایین دیوار می‌شوند. این عناصر که مدتی از دکوراسیون خانه‌ها فاصله گرفته بودند، حالا به راهی برای افزودن شخصیت و ظرافت به فضا تبدیل شده‌اند.

استفاده از وسایل قدیمی و عتیقه، چاپ‌های جسورانه با طرح حیوانات و بافت‌های غنی از دیگر نشانه‌های بازگشت ماکسیمالیسم است. چنین عناصری می‌توانند گرما، حس نوستالژی و پیوندی با گذشته ایجاد کنند و باعث شوند خانه به‌جای فضایی کاملاً هماهنگ و بی‌روح، هویت منحصربه‌فردی داشته باشد.

۴. نشیمن‌های توکار؛ ترکیب زیبایی و کاربرد

نشیمن‌های توکار از آن دسته ویژگی‌های معماری هستند که هر از گاهی دوباره توجه طراحان را جلب می‌کنند. این فضا‌ها هم از نظر ظاهری جذاب‌اند و هم می‌توانند استفاده از محیط را بهینه کنند. هدر میلوارد، مدیر شرکت معماری و طراحی میلوارد، می‌گوید در پروژه‌های اخیر بار‌ها با درخواست ساخت چنین فضا‌هایی روبه‌رو شده است. این نشیمن‌ها ممکن است به شکل یک مبل سفارشی یا نیمکتی دنج در گوشه‌ای از خانه طراحی شوند.

به گفته میلوارد، مشتریان این راهکار‌ها را دوست دارند، زیرا امکان افزایش ظرفیت نشستن را فراهم می‌کنند و در عین حال می‌توان از فضای زیر نیمکت یا بخش‌های مجاور برای نگهداری وسایل استفاده کرد. این ویژگی به‌خصوص در خانه‌های کوچک و فضا‌های محدود اهمیت دارد.

نشیمن‌های توکار کنار پنجره یا گوشه‌های مخصوص صبحانه و مطالعه نیز معمولاً با تشک و پشتی‌های جداشدنی طراحی می‌شوند. بنابراین، اگر رنگ یا طرح پارچه‌ها از مد بیفتد یا صاحب خانه از ظاهر آنها خسته شود، کافی است روکش‌ها را عوض کند؛ بدون آنکه نیازی به تغییر کل سازه یا خرید مبلمان تازه باشد.

۵. قهوه‌ای‌های دهه ۱۹۸۰؛ خنثی تازه به‌جای خاکستری

دهه ۱۹۸۰ در سال‌های اخیر بر حوزه‌های مختلفی از سینما و موسیقی گرفته تا مد و پوشاک تأثیر گذاشته است. بااین‌حال، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند سبک طراحی داخلی آن دوره به گذشته تعلق داشته باشد؛ مگر در یک مورد مشخص: رنگ قهوه‌ای.

بنت می‌گوید نسلی که در دهه ۱۹۸۰ بزرگ شده، خاطرات روشنی از حضور گسترده طیف‌های قهوه‌ای در خانه‌ها دارد. او به‌ویژه پارچه‌های کبریتی قهوه‌ای را به یاد می‌آورد؛ بافتی که در آن دوران در دکوراسیون بسیار رایج بود. از نگاه او، قهوه‌ای در حال تبدیل شدن به رنگی خنثی و پرکاربرد است که می‌تواند جای خاکستری را در برخی فضا‌ها بگیرد.

انتظار می‌رود این رنگ در دیوار‌های رنگ‌آمیزی‌شده، پارچه‌های مبلمان، فرش‌ها و پرده‌ها بیشتر دیده شود. بازگشت قهوه‌ای نشان می‌دهد رنگ‌های قدیمی لزوماً به همان شکل گذشته احیا نمی‌شوند؛ بلکه ممکن است در قالبی تازه و با کاربردی متفاوت وارد خانه‌های امروزی شوند. در کنار دیگر ترند‌های بازگشته، این رنگ نیز راهی برای افزودن گرما و شخصیت به فضای داخلی فراهم می‌کند.