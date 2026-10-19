صدور اینترنتی الحاقیه بیمه ایران چگونه است؟

گاهی پس از خرید بیمه‌نامه، لازم است سقف تعهد مالی، مشخصات خودرو یا سوابق تخفیف آن تغییر کند. صدور اینترنتی الحاقیه بیمه ایران برای برخی درخواست‌ها با ثبت و پیگیری غیرحضوری امکان‌پذیر است؛ اما این موضوع به نوع الحاقیه و خدمات نمایندگی یا سامانه صادرکننده بیمه‌نامه بستگی دارد. الحاقیه سندی است که تغییرات تأییدشده را به بیمه‌نامه اصلی اضافه می‌کند. برای دریافت آن، مسیر ثبت درخواست و مدارک لازم را بشناسید.

آیا صدور اینترنتی الحاقیه بیمه ایران امکان‌پذیر است؟

درخواست الحاقیه باید به شعبه، کارگزاری یا نمایندگی صادر کننده بیمه‌نامه ارائه شود. در صورتی که بیمه خود را از کارگزاری‌های آنلاین تهیه کرده‌اید، می‌توانید با ثبت تیکت، به صورت غیرحضوری الحاقیه خود را ثبت و دریافت کنید. در سایر شرایط، امکان دریافت این خدمت به صورت اینترنتی وجود ندارد. اگر بیمه‌نامه خود را از شعبه یا نمایندگی تهیه کرده‌اید، برای صدور الحاقیه باید حضوری به دفتر مربوطه مراجعه کنید؛ البته در صورت تایید نماینده، در برخی موارد امکان ثبت درخواست به صورت تلفنی نیز وجود دارد.

مراحل دریافت الحاقیه بیمه ایران به‌صورت اینترنتی





این مراحل را دنبال کنید:

اطلاعات بیمه‌نامه استخراج کنید: شماره بیمه‌نامه، نام بیمه‌گزار و اطلاعات خودرو را آماده داشته باشید . نوع درخواست را تعیین کنید: افزایش تعهدات مالی، انتقال تخفیف یا اصلاح مشخصات؛ هرکدام فرایند متفاوتی دارند . مسیر ثبت درخواست را بپرسید: با کارگزاری صادرکننده یا پشتیبانی سامانه‌ای که بیمه‌نامه را از آن خریده‌اید، تماس بگیرید و لینک یا روش رسمی ارسال مدارک را دریافت کنید . مدارک را ارسال کنید: اطلاعات و تصاویر خواسته‌شده را ارائه دهید . هزینه را بررسی و پرداخت کنید: در صورت نیاز، حق بیمه اضافی را از درگاه معتبر پرداخت کنید . سند نهایی را دریافت کنید: نسخه صادرشده الحاقیه را دریافت و مشخصات و تاریخ شروع اعتبار آن را کنترل کنید .

انواع الحاقیه بیمه ایران و کاربرد هرکدام

نوع تغییر، مدارک و هزینه احتمالی را تعیین می‌کند.

نوع الحاقیه کاربرد افزایش تعهد مالی شخص ثالث بالا بردن سقف جبران خسارت مالی اشخاص ثالث انتقال یا حذف تخفیف عدم خسارت تعیین تکلیف سوابق تخفیف پس از انتقال مالکیت خودرو اصلاح مشخصات اصلاح اطلاعات نادرست بیمه‌گزار یا خودرو افزایش سرمایه یا تغییر پوشش بدنه به‌روزرسانی ارزش بیمه‌شده خودرو یا پوشش‌های قابل افزودن

الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ایران

اگر سقف پوشش مالی بیمه‌نامه شما با هزینه‌های احتمالی تصادف متناسب نیست، می‌توانید درخواست افزایش تعهد مالی بیمه ایران را مطرح کنید. حداقل تعهد مالی بیمه شخص ثالث ایران در سال ۱۴۰۵، برای بیمه‌نامه‌های مشمول نرخ همان سال، ۷۰ میلیون تومان است؛ سقف فعلی پوشش را از بیمه‌نامه خود بخوانید. براساس ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، افزایش سالانه مبلغ دیه به‌تنهایی به دریافت الحاقیه تعهدات بدنی نیاز ندارد؛ اما افزایش اختیاری تعهد مالی، به درخواست بیمه‌گزار و محاسبه حق بیمه اضافی وابسته است.

الحاقیه انتقال و حذف تخفیف بیمه ایران

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث با فروش خودرو به خریدار عادی منتقل نمی‌شود. طبق ماده ۶ قانون، مالک قبلی می‌تواند با رعایت شرایط، سوابق تخفیف را به خودروی دیگری از همان نوع متعلق به خودش یا همسر، والدین یا فرزندانش منتقل کند. برای الحاقیه انتقال تخفیف بیمه ایران، مالکیت و سوابق بیمه‌ای بررسی می‌شود. عنوان الحاقیه حذف تخفیف بیمه ایران نیز در فرایند جداکردن سابقه تخفیف از خودروی فروخته‌شده به کار می‌رود. اگر خودرو واجد شرایط ندارید، درباره دریافت گواهی سابقه تخفیف بپرسید.

الحاقیه اصلاح مشخصات و افزایش سرمایه بیمه بدنه ایران

اشتباه در شماره پلاک، مشخصات خودرو یا اطلاعات بیمه‌گزار باید با مدارک معتبر به واحد صدور اعلام شود. در بیمه بدنه نیز اگر ارزش خودرو افزایش یافته باشد، می‌توان درخواست اصلاح سرمایه بیمه‌شده یا افزودن پوشش‌های قابل ارائه را ثبت کرد. ممکن است بازدید یا تصاویر جدید خودرو لازم باشد.





مدارک لازم برای گرفتن الحاقیه بیمه ایران چیست؟

مدارک دقیق به نوع تغییر وابسته‌اند، اما معمولاً موارد زیر لازم می‌شوند:

· شماره یا تصویر بیمه‌نامه

· کد ملی و مشخصات بیمه‌گزار

· مدارک خودرو

برای اصلاح اطلاعات، مدرک اثبات‌کننده مغایرت و برای انتقال تخفیف، اسناد مالکیت و اطلاعات خودروهای مرتبط نیز ممکن است درخواست شود. تصاویر ناخوانا یا اطلاعات مغایر با بیمه‌نامه اصلی می‌توانند رسیدگی را به تأخیر بیندازند.

هزینه خرید الحاقیه بیمه ایران چقدر است؟

خرید الحاقیه بیمه ایران قیمت ثابتی برای همه درخواست‌ها ندارد. افزایش سقف تعهد مالی شخص ثالث یا سرمایه بیمه بدنه معمولاً مستلزم محاسبه حق بیمه اضافی براساس تغییر درخواستی و مدت باقی‌مانده بیمه‌نامه است. در مقابل، اصلاح بعضی اطلاعات یا ثبت سوابق تخفیف ممکن است بدون حق بیمه اضافی انجام شود. مبلغ قطعی را از واحد صدور بگیرید و تنها از مسیر پرداخت معرفی‌شده توسط ارائه‌دهنده معتبر استفاده کنید.

الحاقیه بیمه ایران چه زمانی صادر می‌شود؟ اعتبار الحاقیه را بررسی کنید!

زمان رسیدگی به کامل بودن مدارک، نوع الحاقیه و نیاز به بازدید یا تأیید کارشناس بستگی دارد. هیچ زمان ثابت و یکسانی را نمی‌توان برای همه درخواست‌ها تضمین کرد. ثبت درخواست یا پرداخت به‌تنهایی به معنی فعال شدن تغییرات نیست. پس از دریافت الحاقیه، شماره بیمه‌نامه اصلی، تعهدات جدید و تاریخ اجرای تغییرات را با درخواست خود تطبیق دهید.

اگر صدور اینترنتی الحاقیه بیمه ایران ممکن نبود، چه کنیم؟

اگر سامانه فروش امکان درخواست نوع الحاقیه شما را ندارد، با نمایندگی صادرکننده تماس بگیرید. در بسیاری از موارد می‌توان دست‌کم مدارک اولیه را غیرحضوری ارسال کرد، حتی اگر تأیید نهایی یا بازدید خودرو به مراجعه نیاز داشته باشد. اگر به نمایندگی دسترسی ندارید، از شعب بیمه ایران راهنمایی بگیرید.

برای صدور اینترنتی الحاقیه بیمه ایران از کجا شروع کنیم؟

بهترین نقطه شروع، بازگشت به محل صادرکننده بیمه‌نامه است. برای صدور اینترنتی الحاقیه بیمه ایران با سامانه‌ای که بیمه‌نامه را از آن خریداری کرده‌اید، تماس بگیرید و امکان ثبت درخواست غیرحضوری را بررسی کنید؛ البته با ثبت تیکت در سایت نیز این امکان وجود دارد. سپس مدارک لازم را ارسال کنید و در صورت نیاز، هزینه الحاقیه را بپردازید. توجه داشته باشید که ثبت اینترنتی درخواست به‌معنای صدور نهایی الحاقیه نیست و تغییرات از تاریخ درج‌شده در سند صادرشده اعتبار دارند.

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