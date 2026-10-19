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الاتحاد پروازهای عربستان را لغو کرد

شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات از لغو پروازهایش به شهرهای دمام، جده و ریاض عربستان تا ۲۴ اکتبر (دوم آبان) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۳۷
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هواپیما

به گزارش تابناک؛ شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات از لغو پروازهایش به شهر‌های دمام، جده و ریاض عربستان تا ۲۴ اکتبر (دوم آبان) خبر داد.

به نقل از منابع عربی، شرکت هواپیمایی «الاتحاد» امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که پروازهایش از مبدا ابوظبی به مقصد دمام، جده و ریاض عربستان را به دلیل اوضاع منطقه تا ۲۴ اکتبر (۲ آبان ۱۴۰۵) لغو کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد که امکان تغییرات بیشتر در پرواز‌ها نیز وجود دارد.

منبع: ایرنا

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الاتحاد امارات لغو پرواز پروازهای عربستان
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