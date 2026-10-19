پلیس فتا: فریب پیامکهای عکس یادگاری را نخورید
پلیس فتای فراجا با ارسال پیامکی به شهروندان توصیه کرد که فریب پیامکهای عکس یادگاری را نخورند.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۳۱| |
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به گزارش تابناک؛ در پیامکی که پلیس فتای فراجا امروز به شهروندان ارسال کرده آورده است: «هموطن عزیز؛ هر پیام دریافتی حتی از آشنایان خود با پیشنهاد نصب برنامک اندرویدی جهت مشاهده عکسهای یادگاری قطعا جعلی و با هدف آلوده سازی گوشی و سرقت از حساب شماست.
توجه کنید احتمال آلوده شدن گوشی مخاطب شما و دریافت پیام جعلی از آنها وجود دارد، هرگز اعتماد نکنید.»
منبع: ایسنا
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