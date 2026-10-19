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آکادمی شنا

قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده

دبیر فدراسیون طیور گفت: بر پایه آمار روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که می توان گفت در این زمینه و مشکلی در تامین نداریم.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۲۸
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1176 بازدید
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۴
تخم مرغ

به گزارش تابناک؛ سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از تعادل بازار تخم مرغ خبر داد و گفت: با توجه به نوسانات قیمت تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها و برگزاری جلسات متعدد با توزیع‌کنندگان تخم‌مرغ بسته‌بندی، به‌زودی شاهد تثبیت قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

وی قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده در مغازه‌ها را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

طلاکش ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید روزانه تخم‌مرغ ۳ هزار و ۵۰۰ تن است که با احتساب میزان مصرف داخلی، این حجم از تولید برای نیاز کشور کاملا مکفی بوده و حتی بخشی از آن مازاد است.

دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر تخم‌مرغ بیشترین تقاضا را در میان محصولات پروتئینی به خود اختصاص داده است؛ با این وجود، با احتساب میزان مصرف داخل، صادرات ۵۰ تا ۱۰۰ تن در روز خللی در عرضه و تنظیم بازار ایجاد نخواهد کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران

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قیمت تخم مرغ تخم مرغ محصولات پروتئینی تولید تخم مرغ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
7
پاسخ
""می توان گفت در این زمینه و مشکلی در تامین نداریم.""
بله شما مشکل ندارید ما مردم با قیمت مشکل داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
6
پاسخ
شما اعلام نکنید بهتره چون دیروز خریدم ۵۲۰ تومن ...لطفا حرف نزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
2
پاسخ
تخم مرغ غذا قشر ضعیف جامعه است،600هزار تومان برای شما عدد کوچکی است برای میلیون ها انسان هزینه بالا محسوب میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
2
پاسخ
آخي تو كه معلومه مشكلي نداري به ياد مهران مديري جوري ميگي 700 تومان انگار هفت رياله بابا بيخيال دست به جيب فكر قشر كارگر باشيد
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