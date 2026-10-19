دبیر فدراسیون طیور گفت: بر پایه آمار روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که می توان گفت در این زمینه و مشکلی در تامین نداریم.

به گزارش تابناک؛ سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از تعادل بازار تخم مرغ خبر داد و گفت: با توجه به نوسانات قیمت تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها و برگزاری جلسات متعدد با توزیع‌کنندگان تخم‌مرغ بسته‌بندی، به‌زودی شاهد تثبیت قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

وی قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده در مغازه‌ها را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

طلاکش ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید روزانه تخم‌مرغ ۳ هزار و ۵۰۰ تن است که با احتساب میزان مصرف داخلی، این حجم از تولید برای نیاز کشور کاملا مکفی بوده و حتی بخشی از آن مازاد است.

دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر تخم‌مرغ بیشترین تقاضا را در میان محصولات پروتئینی به خود اختصاص داده است؛ با این وجود، با احتساب میزان مصرف داخل، صادرات ۵۰ تا ۱۰۰ تن در روز خللی در عرضه و تنظیم بازار ایجاد نخواهد کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران