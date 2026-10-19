آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس سرشناس ایرانی و ثبت‌کننده لحظات تاریخی در بحران‌ها و جنگ‌های مختلف جهان، در جریان عکاسی از تظاهرات اخیر فرانسه و بر اثر وقوع انفجار زخمی شد.

به گزارش تابناک؛ عکاس و دوست یعقوب‌زاده اعلام کرد: آلفرد یعقوب‌زاده در جریان عکاسی از تظاهرات روز‌های اخیر فرانسه در جریان یک انفجار آسیب دیده و زخمی شده است.

در عین حال آلفرد یعقوب‌زاده که در جریان یک کارگاه در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به صورت برخط حضور پیدا کرد، درباره تجربه‌های شخصی خود در حوزه عکاسی سخن گفت، اما به دلیل اختلال در شرایط اینترنت این ارتباط به طور کامل انجام نشد.

او در بخشی از سخنانش در این نشست گفت: من همیشه ایرانی هستم؛ البته فرانسوی‌ها هم من را به عنوان یک فرانسوی قبول ندارند. مرز برای من اصلا وجود ندارد و کره زمین خانه من است. اصلا کاری ندارم کجا هستم؛ هر کجا بروم از زندگی خودم لذت می‌برم، با مردم آشنا می‌شوم و همه چیز را صادقانه نشان می‌دهم. کره زمین خانه من است و هیچ مرزی ندارم.

یعقوب‌زاده همچنین گفت: در کار هم مرزی ندارم، چون یک جایی آزادی کار است و یک جایی نیست. مثلاً دیروز در فرانسه تظاهرات بود و موقع عکس‌برداری پلیس با ما کار نداشت. البته هرکجایی باشم سعی می‌کنم به قوانین آنجا احترام بگذارم برای من مسأله مرز مهم نیست تا آنجایی که بتوانم سعی می‌کنم همه مردم را ببینم، چون نمی‌توانم مسائل را یک طرفه نشان بدهم. وظیفه من است که به عنوان یک عکاس مومن و صادق به دوربین، همه چیز را بی طرفانه ببینم.

آلفرد یعقوب‌زاده عکاس اهل ایران و ساکن فرانسه است. یعقوب‌زاده از بحران‌های داخلی سومالی، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، کوبا، هند، ترکیه، روسیه، عراق، چین، چچن، سریلانکا، آمریکا و… لحظات تاریخی را ثبت کرده و بار‌ها دچار جراحت جنگی شده است.

منبع: ایسنا