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پشت‌پرده لقب جنجالی ترامپ به نتانیاهو!

اکسیوس: با وجود اینکه ترامپ، نتانیاهو را بزرگترین دشمن خود نامیده، تصمیم گرفت همچنان از او حمایت کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۲۱
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1975 بازدید
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۸
ترامپ

به گزارش تابناک؛ باراک راوید، خبرنگار آکسیوس گفت: برخی از نزدیک‌ترین مشاوران ترامپ معتقد بودند که دستور کار او در خاورمیانه در صورتی بهتر پیش خواهد رفت که نتانیاهو در انتخابات شکست بخورد و دولت دیگری روی کار بیاید.

وی افزود: ترامپ شخصاً از نتانیاهو به‌شدت ناراضی بوده است؛ از جمله در هفته‌های اخیر. ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی، نتانیاهو را مسئول ناکامی اسرائیل در جلوگیری از حملات حماس در ۷ اکتبر دانسته است.

راوید تأکید کرد: به گفته دو نفری که مستقیماً درباره این موضوع با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کرده‌اند، ترامپ نخست‌وزیر اسرائیل را «بزرگ‌ترین دشمن خودش» خوانده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا نتانیاهو به اعتبار بین‌المللی اسرائیل لطمه می‌زند یا نه. با این حال، ترامپ تصمیم گرفت همچنان از نتانیاهو حمایت کند.

منبع: انتخاب

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ترامپ نتانیاهو دشمن ترامپ آکسیوس شکست نتانیاهو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
1
8
پاسخ
ميخواد ازش بهره برداري كنه فقط
نميدونه كه اون هار تر از خودش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
1
9
پاسخ
پت و مت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
به پت و مت انهانت نکن هموطن!
اونها آخر کار یک چیزی می سازند و اصلا جانی و آدم کش نیستند. درحالیکه این دو جانور درنده خو و ضد بشرند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
2
6
پاسخ
ترامپ هم مونده با اسرائیل چیکار کنه - اگر فشارهای مافیای صهیون نبود خودش اسرائیل رو نابود می کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
1
3
پاسخ
فقط دو دوست همدیگر میشناسن و لاغیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
1
4
پاسخ
ترامپ از لابی های اسراییل و ترور توسط اسرایل ترس داره حراس داره ولا غیر.
امروز هیچ کس تو دنیا وجود اسراییل را نمی خواد و اسراییل را دشمن بشریت می دانند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
1
پاسخ
ترس از لابی های قدرتمند اسراییل و پرونده اپستین
امبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
امریکا ، سر زمین جمایتکاران بزرگ.
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