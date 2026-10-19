پشتپرده لقب جنجالی ترامپ به نتانیاهو!
اکسیوس: با وجود اینکه ترامپ، نتانیاهو را بزرگترین دشمن خود نامیده، تصمیم گرفت همچنان از او حمایت کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۲۱| |
1975 بازدید
به گزارش تابناک؛ باراک راوید، خبرنگار آکسیوس گفت: برخی از نزدیکترین مشاوران ترامپ معتقد بودند که دستور کار او در خاورمیانه در صورتی بهتر پیش خواهد رفت که نتانیاهو در انتخابات شکست بخورد و دولت دیگری روی کار بیاید.
وی افزود: ترامپ شخصاً از نتانیاهو بهشدت ناراضی بوده است؛ از جمله در هفتههای اخیر. ترامپ در گفتوگوهای خصوصی، نتانیاهو را مسئول ناکامی اسرائیل در جلوگیری از حملات حماس در ۷ اکتبر دانسته است.
راوید تأکید کرد: به گفته دو نفری که مستقیماً درباره این موضوع با رئیسجمهور آمریکا گفتوگو کردهاند، ترامپ نخستوزیر اسرائیل را «بزرگترین دشمن خودش» خوانده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا نتانیاهو به اعتبار بینالمللی اسرائیل لطمه میزند یا نه. با این حال، ترامپ تصمیم گرفت همچنان از نتانیاهو حمایت کند.
منبع: انتخاب
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
پت و مت
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
اونها آخر کار یک چیزی می سازند و اصلا جانی و آدم کش نیستند. درحالیکه این دو جانور درنده خو و ضد بشرند.
ترامپ هم مونده با اسرائیل چیکار کنه - اگر فشارهای مافیای صهیون نبود خودش اسرائیل رو نابود می کرد
ترامپ از لابی های اسراییل و ترور توسط اسرایل ترس داره حراس داره ولا غیر.
امروز هیچ کس تو دنیا وجود اسراییل را نمی خواد و اسراییل را دشمن بشریت می دانند.
امروز هیچ کس تو دنیا وجود اسراییل را نمی خواد و اسراییل را دشمن بشریت می دانند.