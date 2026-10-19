نخستین مدال کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا

به گزارش تابناک؛ در نخسین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، محمدطا‌ها حسن‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم کلاس K ۴۴، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف «تیمیربیک خالیِت» از مغولستان رفت و مقابل این حریف طی دو راند با نتایج ۵-۴ و ۱۰-۰ پیروز شد و گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت.

حسن‌پور در نیمه نهایی در جدال با «ژیانگ ون ژیائو» از چین تایپه ۲ بر صفر (۱۸-۲ و ۶-۴) باخت و از صعود به فینال باز ماند.

نماینده ایران در دیدار رده‌بندی به مصاف «لی پیونگ گانگ» از کره جنوبی رفت و در شرایطی که در راند اول شکست خورده بود، اما کامبک زد و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و موفق به کسب مدال برنز شد تا نخستین مدال کاروان ایران بدست آید.