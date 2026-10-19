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کد خبر: ۱۳۹۹۳۹۷
بازدید: ۲

عکس: آتش‌سوزیِ مرگبار در پایگاه نظامی کانادا

وقوع یک آتش‌سوزیِ ناگهانی و پیش‌رونده در جریان تمرینات رزمی در پایگاه نظامی «وین‌رایت» در استان آلبرتای کانادا، به قیمت جان چهار نظامی تمام شد و ۳۹ زخمی برجا گذاشت که حال ۱۹ تن از آن‌ها وخیم گزارش شده است. به دنبال این حادثه هولناک، دولت کانادا در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد و پرچم‌های ساختمان‌های فدرال به حالت نیمه‌افراشته درآمد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آتش سوزی پایگاه نظامی کانادا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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