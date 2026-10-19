قتل خونین در ملارد بر سر گم شدن سوئیچ پراید

به گزارش تابناک؛ رسیدگی به پرونده جوانی که در جریان درگیری گروهی در ملارد به قتل رسیده بود، در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران ادامه یافت. در این جلسه ۲ نفر از مجروحان حادثه، با تشریح جزئیات درگیری، از حمله با قمه و چاقو و مجروح ‌شدن خود گفتند.

جرقه زدن دعوا با گم شدن سوئیچ پراید

یکی از مجروحان و شاکیان پرونده در تشریح ماجرا گفت: ‌آن شب با تعدادی از دوستان‌ در باغی در ملارد دور هم جمع شده بودیم. سوئیچ خودروی یکی از حاضران گم شد. از مهمانان خواست جیب‌های‌شان را بگردند تا مشخص شود سوئیچ کجاست. بین متهم پرونده (رامین) و میثم‌ مشاجره‌ای شکل گرفت. او با وسیله‌ای شبیه تلفن همراه به کتف و فک رامین ضربه زد و به او اعتراض کرد.

وی ادامه داد: ‌بعد از این اتفاق تصمیم گرفتیم مهمانی را تمام کنیم تا درگیری بیشتر نشود. وقتی از باغ بیرون آمدیم، رامین به ما اعتراض کرد که چرا نگذاشتیم دعوا کند. بعد به یکی دیگر از دوستان‌مان (بابک) ضربه زد. بابک به انتهای کوچه رفت و پیراهنش را درآورد و شروع به فحاشی کرد.‌

به گفته این شاهد، تعدادی از افراد حاضر در محل تصور کردند فحاشی‌های بابک متوجه آنهاست و با چوب و چماق و قمه به‌ سمت او رفتند. دوستان بابک تلاش کردند به آنها توضیح دهند که او با فرد دیگری اختلاف پیدا کرده و حرف‌هایش خطاب به آنها نیست. پس از مدتی گروه دیگری از افراد که در باغ حضور داشتند به محل آمدند و درگیری بالا گرفت.

قتل یک جوان و مجروح شدن ۲ نفر

این شاکی درباره لحظه مجروح ‌شدن مقتول (سهراب) گفت: درگیری بالا گرفت و چند نفر چاقو و قمه داشتند. او جلو آمد و رامین را هل داد تا مانع ادامه دعوا شود. خواست درگیری را ادامه ندهد، اما رامین با قمه ضربه‌ای به‌ دست سهراب زد که روی چمن‌ها افتاد.‌ ‌در همان ‌حین افراد دیگری با چوب و چماق و قمه حمله ‌کردند. من و احمد که او هم از شاکیان پرونده است، دیدیم اوضاع خیلی خراب است و خونریزی داریم. جلوی یک خودروی پرشیا را گرفتیم و از راننده خواستیم ما را به بیمارستان برساند. در مسیر متوجه شدم راننده دارد با رامین تلفنی صحبت می‌کند و به او گفت به انتهای کوچه برگردد.

وی افزود: وقتی به آنجا رفتیم، رامین دوباره به من حمله کرد و گفت چرا نگذاشتی دعوا کنم. بعد با قمه چند ضربه به من زد. احمد هم که تلاش می‌کرد مانع او شود، مجروح شد. در نهایت ما را از خودرو بیرون انداختند.‌ پس از آن با یکی دیگر از دوستان‌مان‌ تماس گرفتیم و او ما را به بیمارستان رساند.

به گفته وی، شدت جراحات به‌ حدی بود که هر دو تحت عمل جراحی قرار گرفتند. او در دادگاه خواستار مجازات متهم شد.

اظهارات شاکی دوم و درخواست قصاص

دومین شاکی پرونده (احمد) نیز در دادگاه درباره درگیری و جراحاتش توضیح داد و اظهاراتی مشابه مطرح کرد. وی گفت در جریان این حادثه مجروح شده و خواستار رسیدگی به اتهامات متهم و مجازات اوست.

با توجه به غیبت یکی از متهمان، قاضی اعلام کرد رسیدگی باید با حضور او ادامه پیدا کند. به همین دلیل، ادامه محاکمه به جلسه بعد موکول شد.

پدر مقتول نیز با حضور در دادگاه، درخواست قصاص متهم را مطرح کرد.

منبع: همشهری آنلاین