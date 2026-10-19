به گزارش تابناک؛ دکتر محمدرضا صالحی، درباره روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی همزمان با فصل سرما و بازگشایی مدارس اظهار کرد: با توجه به شناسایی موارد جدید کووید_۱۹ در شهریور، روند رو به افزایش ابتلا به کووید_۱۹ را با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها پیش‌بینی می‌کردیم. روند افزایشی ابتلا به کووید_۱۹ طی دو تا سه هفته گذشته و مراجعات به بیمارستان‌ها را تجربه کرده‌ایم.

آنفلوآنزای نوع A در راه است

این متخصص بیماری‌های عفونی درباره آنفلوآنزا نیز توضیح داد: به نظر می‌رسد که به تدریج با آنفلوآنزای نوع A مواجه شویم. آنفلوآنزای نوع B، شایع‌ترین آنفلوآنزا در فصل تابستان بود که قدرت انتقال بالایی ندارد. انواع آنفلوآنزای نوع A از این قدرت برخوردار هستند که گسترش بیشتری داشته‌ باشند. پیش‌بینی می‌کنیم که روند رو به افزایش بیشتری از آنفلوآنزا را در آبان ماه داشته‌ باشیم. براساس تجربه سال‌های گذشته، این احتمال وجود دارد که در اواخر آبان‌ماه وارد پیک آنفلوآنزا شویم.

او با بیان اینکه راه‌های پیشگیری از بیماری باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: استفاده از ماسک در موارد لازم، تزریق واکسن، شست‌وشوی دست‌ها و مدیریت کلاس‌های درس باید در کانون توجه قرار گیرد. مدیریت کلاس‌های درس به میزان قابل‌توجهی می‌تواند به این موضوع کمک کند تا افراد کمتری به بیماری مبتلا شوند و به این ترتیب عوارض کمتری از بیماری‌های تنفسی در جامعه را شاهد باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره چگونگی مدیریت کلاس‌های درس نیز با توجه به گردش ویروس‌های تنفسی گفت: مربیان بهداشت مدارس از آموزش‌های بهداشت غافل نشوند؛ به نحوی که آموزش‌های لازم را نه تنها در کلاس‌های درس و صف‌های مدارس به دانش‌آموزان ارائه دهند، بلکه با استفاده از سامانه‌های مجازی نیز نسبت به آموزش‌ خانواده‌های دانش‌آموزان اقدام کنند.

صالحی ادامه داد: دانش‌آموزان مبتلا به عفونت‌های تنفسی و مشکوک به ابتلا به این عفونت‌ها، به مدارس فرستاده نشوند و در خانه استراحت‌کنند. عدم حضور این دانش‌آموزان در مدارس نه تنها سبب تسریع بهبود بیماری می‌شود، بلکه افراد کمتری را نیز آلوده می‌کنند. همچنین استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها، عدم برقراری تماس نزدیک و تهویه مناسب کلاس‌ها بسیار حائز اهمیت است. باز بودن پنجره‌ها برای ورود هوای مطبوع، فاصله میزها در هر کلاس و تعداد دانش‌آموزان در هر میز به نحوی باشد که امکان ایجاد فاصله مناسب وجود داشته باشد تا عفونت‌های تنفسی در مدارس کمتر گسترش یابد.

رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره احتمال تغییر سوش آنفلوآنزا نیز توضیح داد: احتمال تغییر سوش آنفلوآنزا برای هر سال وجود دارد؛ با توجه به اینکه تغییرات برای مدت به نسبت طولانی دیده نشده، احتمال تغییرات محتمل‌تر است. همچنین درارتباط با کووید_۱۹ باید گفت با زیرگونه‌های جدید اومیکرون مواجه شده‌ایم که انواع ترکیبی هستند و قدرت واگیری بالایی دارند و می‌توانند بیماری‌های سیستم تنفسی فوقانی شدید ایجاد کنند.

توصیه به تزریق واکسن آنفلوآنزا تا نیمه آبان

او درباره گروه‌های در معرض خطر نیز توضیح داد: گروه‌های در معرض خطر نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا حداکثر تا دو هفته اول آبان‌ماه اقدام کنند. علاوه بر تزریق واکسن به پروتکل‌های بهداشتی و احتیاط‌های بهداشتی فردی و اجتماعی نیز توجه کنند. همچنین این افراد از حضور در مکان‌های عمومی مانند مترو و اتوبوس اجتناب‌کنند؛ چرا که مترو و اتوبوس جزو مکان‌هایی هستند که ممکن است ویروس‌ها با شدت و سرعت بالایی گسترش یابند.

صالحی گفت: افرادی که جزو گروه‌های پرخطر خطر هستند، با شروع علائم به پزشک مراجعه‌ کنند. مراجعه به موقع در صورت عدم تشدید شرایط می‌تواند به کاهش و کنترل عوارض بیماری کمک کند. کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جلمه گروه‌های پرخطر در مواجهه با آنفلوآنزا هستند.

منبع: ایسنا