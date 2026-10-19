ماجرای ناپدید شدن یک خواننده لس‌آنجلسی با ثروتی نجومی، به پرونده‌ای هولناک از آدم‌ربایی، شکنجه و قتل تبدیل شد؛ جنایتی که گفته می‌شود با انگیزه تصاحب املاک میلیاردی او طراحی شده بود و حالا پنج متهم آن در انتظار محاکمه هستند.

به گزارش تابناک؛ اواخر سال ۱۴۰۲ سه زن باردار با مراجعه به دادسرا، شکایت عجیبی مطرح کردند. آنها مدعی شدند مدتی پیش با مردی ثروتمند و سرشناس به نام مهرداد نیویورک قراردادی رسمی برای اجاره رحم منعقد کرده‌اند تا فرزندان او و همسر جدیدش را به دنیا بیاورند، اما حالا که قرار است بچه‌ها به دنیا بیایند، اثری از این مرد نیست.

با اظهارات زنان باردار، تحقیقات برای یافتن ردی از مهرداد نیویورک آغاز شد. همزمان خواهرزاده وی نیز راهی پلیس آگاهی شد و گفت که دایی‌اش چند روز قبل برای سرکشی به املاک و ویلا‌های شخصی‌اش به شمال کشور رفته، اما ناپدید شده و گوشی‌اش خاموش است. کارآگاهان که به ماجرا مشکوک شده بودند، تحقیقات خود را ادامه دادند.

بررسی‌ها نشان می‌داد که مهرداد دارایی‌های زیادی شامل چندین ویلای ساحلی لوکس در سی‌سنگان، هزاران متر زمین و فروشگاه‌های متعدد در شهرستان نور، باغ چند هزار متری در شهریار، مغازه‌های باارزشی در میدان تجریش و چندین ملک دیگر در تهران داشته است؛ املاکی که ارزش آنها به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است. او همچنین آرزو داشته که ۲۰ فرزند داشته باشد تا پس از مرگش، اموالش به آنها برسد. به همین دلیل به ایران برگشته و با زنی جوان به نام سارا ازدواج کرده و همزمان تصمیم گرفته بود با استفاده از رحم‌اجاره‌ای به آرزویش برسد، اما ناگهان ناپدید شده است. در ادامه، تیم تحقیق سراغ همسر مهرداد رفت، اما او نیز از سرنوشت این مرد اظهار بی‌اطلاعی کرد.

ردپای سردفتر

در گام بعدی تحقیقات، حقایق تازه‌ای فاش شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که بخش زیادی از اموال گران‌قیمت مهرداد به نام سردفتری در منطقه صادقیه تهران منتقل شده است. وقتی سردفتردار تحت بازجویی قرار گرفت، مدعی شد که تمامی این املاک را به‌صورت قانونی و با پرداخت میلیون‌ها دلار نقد در دوبی از مهرداد خریداری کرده است. او مبایعه‌نامه‌ها و دستخط‌هایی ارائه کرد که اصالت امضا و اثر انگشت مهرداد روی آنها تأیید می‌شد.

اما موشکافی‌های فنی، پرده از یک تبانی مرموز برداشت. یافته‌های کارآگاهان حکایت از این داشت که سردفتردار با سرایدار خانه ویلایی مهرداد در محله یوسف‌آباد ارتباطات مالی و تلفنی مخفیانه‌ای داشته است. با بازداشت این ۲ نفر، معمای ناپدید شدن خواننده لس‌آنجلسی رازگشایی شد. تحقیقات نشان داد که مهرداد قبل از ازدواج با همسر جدیدش به نام سارا، قصد داشته با دختر سرایدار خانه‌اش ازدواج کند، اما پس از به‌هم خوردن این وصلت، سرایدار از ترس خروج ثروت نجومی وی از چنگ آنها، با همراهی سردفتردار نقشه تصاحب تمام اموال او را با استخدام آدم‌ربایان کشیده‌اند.

آدم‌ربایی

بررسی‌ها حکایت از این داشت که آدم‌ربایان اجیر شده، روز پنجم دی سال ۱۴۰۲، مهرداد را در ویلای شخصی‌اش در نوشهر ربوده و با تزریق داروی بیهوشی، او را به دفترخانه‌ای در میدان صادقیه تهران منتقل کرده بودند. آنها گروگان خود را حدود ۷ روزشکنجه کردندتا بیش از ۵۰ برگ سند، اقرارنامه و صلح‌نامه سفیدامضا با اثر انگشت بگیرند. سرانجام در دوازدهم دی‌ماه ۱۴۰۲، آدم‌ربایان اجیرشده از ترس افشای ماجرا، تصمیم به قتل مرد خواننده گرفتند. یکی از آنها با قرار دادن بالش روی صورت مهرداد، وی را خفه کرد و سپس جسد تکه‌تکه‌شده‌اش را به ویلایی در اطراف دماوند بردند و به آتش کشیدند.

مکث

خان آخر در دادسرا

با تکمیل تحقیقات در این پرونده و با توجه به شکایت اولیای‌دم، بازپرس دادسرای جنایی تهران قرار جلب به دادسرا برای ۵ متهم این جنایت هولناک صادر کرد و این پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شد تا متهمان به‌زودی پای میز محاکمه بروند. اما اتهامات ۵ متهم این پرونده چیست؟

براساس کیفرخواست صادر شده، متهم ردیف اول جوانی ۲۶ ساله است با اتهام مباشرت در قتل عمدی، مشارکت در آدم‌ربایی به عنف، مشارکت در اخذ سند و امضا با تهدید و اجبار.

متهم ردیف دوم سردفتردار، مردی ۴۱ ساله با اتهام معاونت در قتل، مشارکت در آدم‌ربایی به عنف، جنایت بر میت از طریق سوزاندن جسد، انتقال مال غیر و تصاحب اموال مقتول.

متهم ردیف سوم راننده گروه، متولد سال ۵۴ با اتهام معاونت در قتل عمدی از طریق گرفتن دست و پای قربانی حین ارتکاب جنایت، مشارکت در آدم‌ربایی به عنف و مشارکت در جنایت بر میت.

متهم ردیف چهارم، مردی متولد ۵۱ با اتهام معاونت در آدم‌ربایی به عنف و مباشرت در سرقت کیف، مدارک و اسناد هویتی مقتول.

متهم ردیف پنجم، راننده دیگر گروه است با اتهام مشارکت در آدم‌ربایی به عنف و معاونت در اخذ اسناد و صلح‌نامه‌های اجباری.

منبع: همشهری آنلاین