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مرگ مشکوک دانشجوی دانشگاه بوعلی‌سینا

دانشجوی باستان شناسی و ساکن خوابگاه دانشگاه بوعلی سینای همدان به دلایل مشکوکی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۸۶
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دانشگاه بوعلی سینا

به گزارش تابناک؛ عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، در تشریح فوت یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلی اظهار کرد: بعدازظهر یکشنبه ۲۶ مهر یکی از دانشجویان ترم پنجم رشته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، اهل شهرستان رزن، پس از ترک خوابگاه دباغ واقع در محوطه دانشگاه در ساعات اولیه صبح، در ساعت اعلام‌شده توسط اورژانس ۱۱۵ از یکی از محلات همدان به بیمارستان فرشچیان منتقل شد اما متاسفانه جان خود را از دست داد. وی افزود: پس از وقوع این حادثه، بازپرس ویژه قتل به همراه گروهی از مأموران پلیس آگاهی و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و بررسی‌های لازم برای روشن شدن ابعاد موضوع انجام شد. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به اینکه قرائن اولیه احتمال اقدام به خودکشی را مطرح می‌کند، تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی با صدور دستورات قضایی برای بررسی همه ابعاد حادثه و مشخص شدن علت فوت در حال انجام است. 

نجفی تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی پس از روشن شدن ابعاد حادثه و تکمیل بررسی‌های قضایی اعلام خواهد شد.

منبع: فرارو

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دانشگاه بوعلی سینا دانشجو مرگ مشکوک
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