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پیشنهاد وسوسه‌انگیز پوتین به ترامپ و شی!

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پوتین پیشنهاد کرده است ماه آینده نشستی سه‌جانبه با ترامپ و شی جین‌پینگ برای بررسی بحران اوکراین برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۸۱
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پوتین

به گزارش تابناک؛ روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیشنهاد برگزاری نشستی با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، را در ماه آینده مطرح کرده است.

به گزارش این روزنامه، هدف از این نشست، گفت‌وگو درباره بحران اوکراین عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های روسی این ایده را با طرف چینی مطرح کرده‌اند و پکن نیز اعلام کرده است که در صورت موافقت ترامپ، با این پیشنهاد مخالفتی ندارد.
منبع: مهر

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برچسب ها
پوتین روسیه چین نشست سه جانبه بحران اوکراین
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