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دلیل مشکوک اعدام زن ومرد بنگلادشی در عربستان!

شایعه شده یک مرد و یک زن بنگلادشی به دلیل برقراری رابطه جنسی در مسجدالحرام دستگیر و اعدام شده‌اند، اما درستی این خبر مشخص و مورد تایید نیست.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۷۹
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عربستان سعودی

به گزارش تابناک؛ عربستان سعودی، یک مرد و زن بنگلادشی را پس از محکومیت قضایی به اتهام ارتکاب عمل غیراخلاقی در داخل مسجدی در مکه اعدام کرد.

بنا بر این گزارش؛ وزارت کشور عربستان اعلام کرد که حکم اعدام این دو نفر پس از تأیید مراجع قضایی و صدور دستور سلطنتی اجرا شده است.

مقام‌های سعودی این دو نفر را «نازرال اسلام عبدالبصیر» و «سیتی اختر» معرفی کرده‌اند. 

بر اساس بیانیه وزارت کشور عربستان ، نیروهای امنیتی این دو نفر را بازداشت کردند و پس از تحقیقات، پرونده آنها به دادگاه ارجاع شد.

وزارت کشور عربستان اعلام کرد دادگاه اتهامات مطرح‌شده علیه این دو نفر را تأیید و آنها را به اعدام از نوع تعزیر محکوم کرد.

تعزیر به مجازات‌هایی گفته می‌شود که تعیین نوع و میزان آنها، در چارچوب نظام حقوقی مربوط، به تشخیص مقام قضایی واگذار می‌شود.

مقام‌های سعودی علت صدور حکم را شدت تخلف و نقض حرمت مکان و زمان ارتکاب آن اعلام کردند.

با این حال، بیانیه رسمی وزارت کشور عربستان جزئیات دقیق رفتار منتسب به این دو نفر را مشخص نکرده و نام مسجد محل وقوع حادثه را نیز اعلام نکرده است.

همزمان شایعه شده است این دو به دلیل برقراری رابطه جنسی در مسجدالحرام دستگیر و اعدام شده اند.

سرکنسولگری بنگلادش در جده اعلام کرده است پیش از اجرای حکم، از سوی مقام‌های سعودی مطلع نشده بود و پس از انتشار خبر اعدام‌ها، با ارسال یادداشت رسمی دیپلماتیک از عربستان خواستار توضیح شد.

وزارت امور خارجه بنگلادش نیز از سفیر عربستان در داکا درباره اعدام این دو شهروند توضیح خواسته است. مقام‌های بنگلادشی اعلام کرده‌اند که خواهان دریافت اطلاعات دقیق درباره اتهامات، روند رسیدگی قضایی و نحوه اجرای احکام هستند.
منبع: عصرایران

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برچسب ها
عربستان مسجدالحرام اعدام بنگلادش رابطه جنسی هتک حرمت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
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پاسخ
مطمئنا اين تنها دليلش نبوده
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