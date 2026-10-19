معجزه یوسفی؛ قهرمانی زودرس ایران در آمریکا!

به گزارش تابناک؛ دیدارهای رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا در حال برگزاری است.

در وزن 79 کیلوگرم، مهدی یوسفی روز گذشته در دور اول با نتیجه 6 بر 4 یاپراک از ترکیه را شکست داد. او در دور بعد با نتیجه 10 بر صفر دکلن بلای از ایرلند را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. یوسفی در این مرحله با نتیجه 12 بر 1 از سد پاپیکیان ارمنستان گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

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یوسفی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 4 بر 3 چاندرموهان از هند را مغلوب کرد و پنجمین فینالیست کشتی آزاد ایران لقب گرفت.

یوسفی در دیدار پایانی و در کشتی سخت و دشوار مقابل سعید سعیدولوف از روسیه با نتیجه 3 بر 1 به برتری رسید، در حالی که حریف روسی حتی یک زیرگیری هم نکرد و یوسفی چهارمین طلای کاروان ایران کسب کرد.

با این برد حساس و نفسگیر و طلایی که یوسفی به دست آورد، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران هم قطعی شد.