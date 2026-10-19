اصابت نفتکش متخلف با مین در تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار و آتش سوزی در یک نفتکش متخلف که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با مین دریایی خبر داد.

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«یک فروند نفتکش متخلف با اصابت به یک مین دریایی در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.

این کشتی که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت تمامی سامانه های موقعیت یاب و ناوبری خود را از مبداء حرکت خاموش کرده و بدون توجه به مقررات تنگه هرمز در تلاش برای عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه، دچار این سانحه گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: در صورتی که کشتی‌های متردد در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، با آنها به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.»