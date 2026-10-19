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اصابت نفتکش متخلف با مین در تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار و آتش سوزی در یک نفتکش متخلف که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با مین دریایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۷۱
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اطلاعیه

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«یک فروند نفتکش متخلف با اصابت به یک مین دریایی در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.

این کشتی که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت تمامی سامانه های موقعیت یاب و ناوبری خود را از مبداء حرکت خاموش کرده و بدون توجه به مقررات تنگه هرمز در تلاش برای عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه، دچار این سانحه گردید. 

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: در صورتی که کشتی‌های متردد در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، با آنها به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.»

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اطلاعیه‌ سپاه پاسداران تنگه هرمز بیانیه نفتکش مین دریایی انفجار نیروی دریایی سپاه خلیج فارس
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