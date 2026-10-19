ارتباط رفلاکس معده با تنگی نفس

رفلاکس مزمن و کنترل‌نشده می‌تواند باعث التهاب، زخم، تنگی مری و عارضه‌ای به نام مری بارت شود که خطر سرطان مری را افزایش می‌دهد؛ با این حال، اکثر افراد دچار رفلاکس به سرطان مبتلا نمی‌شوند.

به گزارش تابناک؛ بازگشت اسید معده به مری یا رفلاکس معده یکی از مشکلات شایع گوارشی است که علاوه بر سوزش سردل و ترش کردن، در برخی افراد می تواند با سرفه، خس خس سینه و احساس تنگی نفس همراه شود. این علائم ممکن است پس از غذا خوردن یا هنگام دراز کشیدن تشدید شوند، اما هر نوع تنگی نفس را نباید به رفلاکس نسبت داد.

رفلاکس معده چگونه تنفس را تحت تاثیر قرار می دهد؟

در بیماری رفلاکس معده به مری، محتویات معده به سمت مری بازمی گردند. این اتفاق در برخی افراد می تواند از راه های مختلف بر دستگاه تنفسی اثر بگذارد.

یکی از این مکانیسم ها، تحریک گلو و مسیرهای هوایی بر اثر رسیدن محتویات معده به بخش های بالاتر دستگاه گوارش است. در مواردی نیز ورود محتویات معده به مسیرهای تنفسی می تواند موجب التهاب یا تشدید مشکلات تنفسی شود.

همچنین، تحریک مری ممکن است در برخی افراد با واکنش های عصبی و تغییراتی در عملکرد مسیرهای هوایی همراه باشد. با این حال، رابطه میان رفلاکس و علائم تنفسی پیچیده است و وجود رفلاکس لزوما به معنای علت بودن آن برای تنگی نفس نیست.

ارتباط رفلاکس معده با آسم

پژوهش ها از وجود ارتباط میان رفلاکس معده و آسم حکایت دارند. رفلاکس ممکن است در بعضی افراد مبتلا به آسم علائم را تشدید کند و از سوی دیگر، تغییرات فشار داخل قفسه سینه هنگام حملات آسم می تواند بازگشت محتویات معده به مری را تسهیل کند.

با این حال، درمان رفلاکس در همه افراد مبتلا به آسم باعث بهبود علائم تنفسی نمی شود. بنابراین، تشخیص علت تنگی نفس و انتخاب درمان مناسب اهمیت زیادی دارد.

چه علائمی ممکن است همراه رفلاکس دیده شوند؟

سوزش سردل، احساس ترشی در دهان، برگشت غذا، آروغ زدن و ناراحتی بالای شکم از علائم شناخته شده رفلاکس هستند. برخی افراد نیز دچار سرفه مزمن، گرفتگی صدا، گلودرد یا احساس وجود چیزی در گلو می شوند.

تنگی نفس و خس خس سینه نیز ممکن است همراه رفلاکس رخ دهند، اما این علائم اختصاصی نیستند و می توانند ناشی از آسم، بیماری های قلبی یا ریوی و مشکلات دیگر باشند.



عوارض احتمالی رفلاکس درمان نشده

رفلاکس مزمن و کنترل نشده ممکن است موجب التهاب مری، زخم، تنگی مری و در برخی افراد تغییرات بافتی موسوم به مری بارت شود. مری بارت خطر ابتلا به سرطان مری را افزایش می دهد، اما بیشتر افراد مبتلا به رفلاکس به سرطان مبتلا نمی شوند.

دشواری یا درد هنگام بلع، کاهش وزن بی دلیل، استفراغ مداوم، خونریزی گوارشی یا مدفوع سیاه از علائمی هستند که به ارزیابی پزشکی نیاز دارند.

چگونه می توان علائم رفلاکس را کاهش داد؟

خوردن وعده های غذایی کوچک تر، پرهیز از دراز کشیدن تا حدود سه ساعت پس از غذا، شناسایی خوراکی های محرک و کاهش وزن در صورت اضافه وزن می تواند به کنترل علائم کمک کند. بالا آوردن قسمت بالایی تخت نیز برای افرادی که شب ها دچار رفلاکس می شوند مفید است.

در صورت تداوم علائم، پزشک ممکن است داروهایی مانند مهارکننده های پمپ پروتون را تجویز کند. انتخاب دارو و مدت مصرف آن باید با توجه به وضعیت فرد انجام شود.

چه زمانی تنگی نفس جدی است؟

تنگی نفس ناگهانی یا شدید، به ویژه اگر با درد یا فشار قفسه سینه، تعریق سرد، سرگیجه یا درد منتشر شونده به فک و بازو همراه باشد، می تواند نشانه یک مشکل قلبی یا ریوی جدی باشد و به رسیدگی فوری نیاز دارد. در این شرایط نباید برای اطمینان از علت، منتظر اثر داروی معده ماند.

توصیه پزشکی: اگر تنگی نفس به طور مکرر رخ می دهد، هنگام فعالیت ایجاد می شود یا با درمان رفلاکس بهبود نمی یابد، برای بررسی علت به پزشک مراجعه کنید. تشخیص ارتباط میان رفلاکس و علائم تنفسی نیازمند ارزیابی پزشکی است.

منبع: عصرایران