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کد خبر: ۱۳۹۸۸۴۵
بازدید: ۱۴۰۰۴

عکس: تشدید اعتراضات ضددولتی در آلبانی

تظاهرات ضددولتی در پایتخت آلبانی به خشونت کشیده شد؛ معترضان پس از درگیری شدید با پلیس ضدشورش و شلیک گاز اشک‌آور، به ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و مراکز تجاری حمله کرده و اقدام به تخریب و آتش‌سوزی در سطح شهر کردند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اعتراضات آلبانی پایتخت آلبانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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