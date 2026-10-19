عکس: تشدید اعتراضات ضددولتی در آلبانی

تظاهرات ضددولتی در پایتخت آلبانی به خشونت کشیده شد؛ معترضان پس از درگیری شدید با پلیس ضدشورش و شلیک گاز اشک‌آور، به ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و مراکز تجاری حمله کرده و اقدام به تخریب و آتش‌سوزی در سطح شهر کردند.