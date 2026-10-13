ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه مرد افغانی

یک زن بلاگر ایرانی ویدیویی منتشر کرده که از سه مرد افغانستانی برای شام خوردن در خانه‌اش دعوت می‌کند. این مسئله باعث شده که به شدت به او حمله شود و حتی او مروج رفتارهای پرخطر معرفی شود و در نهایت ویدیوی این زن حذف شد. حالا این زن با انتشار ویدیوی از افغانی‌ها حمایت کرده و گفته مردم ایران نژادپرستند! او سپس به توجیه علل بدبینی مردم ایران نسبت به افغان‌ها پرداخته و از افغانستانی‌ها بابت رفتار ایرانی‌ها عذرخواهی کرده است! هر دو ویدیو را با این توضیح می‌بینید که اندکی محو شده است. نظرتان را پس از دیدن ویدیوها با ما در میان بگذارید.